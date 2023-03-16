Які російські ракети Україна не може знешкодити: роз'яснення ЗСУ

Полковник Юрій Ігнат назвав типи ракет, які не можуть збити українські військові

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ЗСУ можуть збити ракети, чиї тактико-технічні характеристики дозволяють їх збивати комплексами, які є на озброєнні в української армії. Про це йдеться в інтерв’ю Юрія Ігната «24 каналу».

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Українські військові здатні збити такі типи ракет:

«Калібр» (3М14) – крилата ракета морського базування (якою ворог атакує з Чорного моря),

Х-101/Х-555/Х-55 – крилаті ракети повітряного базування,

Р-500 (9М728) – крилата ракета наземного базування зі складу комплексу Іскандер-К (аналог «Калібру»),

Х-59 – керована авіаційна ракета «повітря-земля»,

Х-35 – протикорабельна ракета повітряного, морського або берегового базування.

Такі ракети українське ППО знешкодити не може:

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9М723 – балістична ракета «Іскандер-М»,

9М79М – ракета «Точки-У»,

реактивні снаряди РСЗВ,

Х-22 – надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності,

Р-800 – крилата ракета берегового базування «Онікс»,

Х-47 – гіперзвукова аеробалістична ракета «Кинджал»,

Х-31П – авіаційна протирадіолокаційна ракета.

Юрій Ігнат заявив, що балістичні ракети українське ППО не здатне збивати, оскільки всі ці ракети летять швидко і падають на ціль з величезною швидкістю. Речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що для того, щоб збивати ракети, що вже падають, потрібні спеціальні зенітні ракетні системи.

«Зокрема, «Іскандер-М» – це балістичні ракети 9М723, які противник багато застосовував на початку війни. Фактично весь свій стратегічний запас «Іскандер-М» росіяни витратили на початку війни, тож згодом почали застосовувати застарілі комплекси «Точка-У». По Краматорському вокзалу, наприклад. Також, на жаль, немає можливості перехоплювати ракети РСЗВ, як от «Смерч», – сказав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що нещодавно Росія завдала удар по Одещині протирадіолокаційною ракетою.

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