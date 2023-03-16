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Які російські ракети Україна не може знешкодити: роз'яснення ЗСУ

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Які російські ракети Україна не може знешкодити: роз'яснення ЗСУ
фото: suspilne.media

Полковник Юрій Ігнат назвав типи ракет, які не можуть збити українські військові

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ЗСУ можуть збити ракети, чиї тактико-технічні характеристики дозволяють їх збивати комплексами, які є на озброєнні в української армії. Про це йдеться в інтерв’ю Юрія Ігната «24 каналу».

Українські військові здатні збити такі типи ракет:

  • «Калібр» (3М14) – крилата ракета морського базування (якою ворог атакує з Чорного моря),
  • Х-101/Х-555/Х-55 – крилаті ракети повітряного базування,
  • Р-500 (9М728) – крилата ракета наземного базування зі складу комплексу Іскандер-К (аналог «Калібру»),
  • Х-59 – керована авіаційна ракета «повітря-земля»,
  • Х-35 – протикорабельна ракета повітряного, морського або берегового базування.

Такі ракети українське ППО знешкодити не може:

  • 9М723 – балістична ракета «Іскандер-М»,
  • 9М79М – ракета «Точки-У»,
  • реактивні снаряди РСЗВ,
  • Х-22 – надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності,
  • Р-800 – крилата ракета берегового базування «Онікс»,
  • Х-47 – гіперзвукова аеробалістична ракета «Кинджал»,
  • Х-31П – авіаційна протирадіолокаційна ракета.

Юрій Ігнат заявив, що балістичні ракети українське ППО не здатне збивати, оскільки всі ці ракети летять швидко і падають на ціль з величезною швидкістю. Речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що для того, щоб збивати ракети, що вже падають, потрібні спеціальні зенітні ракетні системи. 

«Зокрема, «Іскандер-М» – це балістичні ракети 9М723, які противник багато застосовував на початку війни. Фактично весь свій стратегічний запас «Іскандер-М» росіяни витратили на початку війни, тож згодом почали застосовувати застарілі комплекси «Точка-У». По Краматорському вокзалу, наприклад. Також, на жаль, немає можливості перехоплювати ракети РСЗВ, як от «Смерч», – сказав Юрій Ігнат. 

Нагадаємо, що нещодавно Росія завдала удар по Одещині протирадіолокаційною ракетою.

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Теги: росія військові Україна повітря ракета ворог смерч росіяни

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