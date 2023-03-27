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В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух
фото з соцмереж

Чекаємо гарних новин від ЗСУ

У тимчасово захопленому російськими загарбниками Мелітополі на Запоріжжі сталася «бавовна». Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

«У окупантів в Мелітополі «нічого не відбувається». У місті пролунало вже декілька вибухів. Що палає у ворога на цей раз, з'ясовуємо. Чекаємо гарних новин від ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Раніше Маляр пояснила, чому майбутній контрнаступ потребує тиші.

Нагадаємо, Україна поки не може розпочати свій контрнаступ, оскільки чекає на достатню кількість зброї від партнерів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.

До слова, триває 397-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські воїни відбили понад 60 атак противника. 

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна

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