В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух

Чекаємо гарних новин від ЗСУ

У тимчасово захопленому російськими загарбниками Мелітополі на Запоріжжі сталася «бавовна». Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

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«У окупантів в Мелітополі «нічого не відбувається». У місті пролунало вже декілька вибухів. Що палає у ворога на цей раз, з'ясовуємо. Чекаємо гарних новин від ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Раніше Маляр пояснила, чому майбутній контрнаступ потребує тиші.

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Нагадаємо, Україна поки не може розпочати свій контрнаступ, оскільки чекає на достатню кількість зброї від партнерів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.

До слова, триває 397-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські воїни відбили понад 60 атак противника.