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НАТО підтримало створення багаторічної програми підтримки України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НАТО підтримало створення багаторічної програми підтримки України
фото: Дмитро Кулеба/Twitter

Єнс Столтенберг: «Ми заохочуємо Україну продовжувати шлях реформ – навіть у важкі часи»

Міністри закордонних справ країн Північноатлантичного Альянсу підтримали розробку багаторічної програми підтримки України, яка допоможе їй зблизитись із НАТО. Про це заявив секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО.

«Ми розробимо багаторічну ініціативу підтримки України, яка допоможе забезпечити умови оборони України, здійснити перехід від обладнання та доктрин радянської епохи до стандартів НАТО та підвищити оперативну сумісність з НАТО», – зазначив він.

За словами генсека НАТО, цей крок демонструє «довгострокову відданість Альянсу Україні та наближає Україну до євроатлантичної сім'ї».

«Члени Альянсу чітко дали зрозуміти, що ми залишаємось відданими політиці відкритих дверей НАТО. Ми заохочуємо Україну продовжувати шлях реформ – навіть у важкі часи. Ми обговорили важливість антикорупційних заходів, верховенства права та прав меншин», – зазначив він.

Столтенберг також нагадав, що очікує на участь президента Володимира Зеленського в саміті Альянсу в липні.

Як повідомлялося, сьогодні у Брюсселі розпочалося засідання Комісії Україна-НАТО. На порядку денному – підтримка України в її протистоянні російській агресії, а також наближення до членства в альянсі.

Теги: Україна Єнс Столтенберг НАТО

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