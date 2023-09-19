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Для імпорту електроенергії взимку потрібна лібералізація енергоринку – «Укренерго»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Для імпорту електроенергії взимку потрібна лібералізація енергоринку – «Укренерго»
Кудрицький наголосив, що важливо, щоб окрім технічної можливості в Україні були економічні стимули для імпорту електроенергії з Європи
фото з відкритих джерел

Цієї зими Україна має змогу імпортувати більше одного гігавата потужності – Володимир Кудрицький

Потрібно лібералізувати український енергоринок, щоб створити економічні стимули для імпорту електроенергії взимку.

Про це заявив голова системного оператора «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, цієї зими Україна має змогу імпортувати більше одного гігавата потужності. «Це більше одного атомного блоку. Це достатньо велика підтримка для енергосистеми, особливо під час дефіциту», – сказав він.

Кудрицький наголосив, що важливо, щоб окрім технічної можливості в Україні були економічні стимули для імпорту електроенергії з Європи.

«Треба якісь спеціальні механізми для того, щоб імпортерам було вигідно це робити. Або лібералізувати цінове регулювання на українському ринку щоб ми не стикнулися із ситуацією коли у нас дефіцит і імпортувати ми не можемо, тому що просто ціна в Україні нижча ніж в Європі», – сказав він.

Голова «Укренерго» додав, що саме така ситуація була в кінці цього літа, коли системний оператор був вимушений брати аварійну допомогу, а в необхідні години імпорт був «майже на нулі».

Нагадаємо, державне підприємство «Оператор ринку» виступає за встановлення цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепів – ред.) на рівні як в країнах Європейського Союзу.

Теги: імпорт Україна Укренерго Енергоринок

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