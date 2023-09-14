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Дуда анонсував зустріч із Зеленським: про що буде розмова

Діана Гасюк
glavcom.ua
Дуда анонсував зустріч із Зеленським: про що буде розмова
Анджей Дуда повідомив через кілька днів має зустрітися з Володимиром Зеленським
фото з відкритих джерел

Серед тем розмови буде заборона на імпорт українського зерна і Польща не зацікавлена ​​в тому, щоб українське зерно продавалося на польському ринку

Президент Польщі, Анджей Дуда повідомив про майбутню зустріч з президентом України, Володимиром Зеленським, яка відбудеться в Нью-Йорку через кілька днів. Однією з тем обговорення буде заборона на імпорт українського зерна. Про це Дуда сказав у коментарі PAP.

«За кілька днів ми плануємо зустрітися у Нью-Йорку з президентом України Володимиром Зеленським, – заявив Дуда та додав: – Серед інших питань, ми також розглянемо ситуацію щодо зерна».

За його словами, Польща не зацікавлена ​​в тому, щоб українське зерно продавалося на польському ринку.

«Ми також маємо захищати наші інтереси. Ми повинні берегти наш ринок, і ми це робимо,  намагаючись при цьому допомогти Україні. Україна повинна зрозуміти нашу позицію», – підкреслив президент Польщі.

Зазначимо, 15 вересня, спливає заборона Європейської Комісії на імпорт українських зернових до ЄС. У пресслужбі Міністерства закордонних справ заявили, що підстав продовжувати це рішення немає. 

У МЗС наголосили, що конкурентом України на світових ринках зерна є Російська Федерація, щодо якої не застосовуються жодні обмеження зернового експорту в ЄС. Штучно стримуючи експорт української продукції, РФ отримує додаткові умови для міжнародної експансії та ресурси для продовження війни проти України.

Нагадаємо, Болгарія зняла заборону на імпорт сільськогосподарської продукції із України

Як повідомлялося, у травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року. Ці країни хочуть продовжити заборону на імпорт до кінця року і розшити її на деякі інші товари.

Теги: Польща експорт імпорт ринок зерно Анджей Дуда Україна президент

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