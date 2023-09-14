Дуда анонсував зустріч із Зеленським: про що буде розмова

Серед тем розмови буде заборона на імпорт українського зерна і Польща не зацікавлена ​​в тому, щоб українське зерно продавалося на польському ринку

Президент Польщі, Анджей Дуда повідомив про майбутню зустріч з президентом України, Володимиром Зеленським, яка відбудеться в Нью-Йорку через кілька днів. Однією з тем обговорення буде заборона на імпорт українського зерна. Про це Дуда сказав у коментарі PAP.

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«За кілька днів ми плануємо зустрітися у Нью-Йорку з президентом України Володимиром Зеленським, – заявив Дуда та додав: – Серед інших питань, ми також розглянемо ситуацію щодо зерна».

За його словами, Польща не зацікавлена ​​в тому, щоб українське зерно продавалося на польському ринку.

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«Ми також маємо захищати наші інтереси. Ми повинні берегти наш ринок, і ми це робимо, намагаючись при цьому допомогти Україні. Україна повинна зрозуміти нашу позицію», – підкреслив президент Польщі.

Зазначимо, 15 вересня, спливає заборона Європейської Комісії на імпорт українських зернових до ЄС. У пресслужбі Міністерства закордонних справ заявили, що підстав продовжувати це рішення немає.

У МЗС наголосили, що конкурентом України на світових ринках зерна є Російська Федерація, щодо якої не застосовуються жодні обмеження зернового експорту в ЄС. Штучно стримуючи експорт української продукції, РФ отримує додаткові умови для міжнародної експансії та ресурси для продовження війни проти України.

Нагадаємо, Болгарія зняла заборону на імпорт сільськогосподарської продукції із України.

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Як повідомлялося, у травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року. Ці країни хочуть продовжити заборону на імпорт до кінця року і розшити її на деякі інші товари.