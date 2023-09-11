Росія планує масову мобілізацію: звідки піде в Україну «гарматне м'ясо»

Планується призвати близько 40 тисяч мешканців Чеченської республіки

У зв’язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що у найближчий час у Росії та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Планується призвати також близько 40 тисяч мешканців Чеченської республіки, яких, ймовірно, буде використано як «загороджувальні загони» позаду російських військ.

При цьому серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними.

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«На фронт як «гарматне м’ясо» вкотре підуть пересічні громадяни – мешканці російських регіонів, яких у спину штовхатимуть на смерть кадирівські кати. Відтак, чи не єдиним способом для російських військових вижити є добровільна здача в полон Силам оборони України», – зазначає Генштаб ЗСУ.

Раніше українська військова розвідка повідомила, що у Росії можуть оголосити нову хвилю мобілізації. Один зі сценаріїв – це нова хвиля публічної мобілізації, яка може бути. І розглядається сценарій – кінець вересня.

Нагадаємо, триває 565-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та ведення наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.