Головна Країна Політика
search button user button menu button

МЗС пояснило, чому ЄС не має продовжувати заборону на імпорт української агропродукції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
МЗС пояснило, чому ЄС не має продовжувати заборону на імпорт української агропродукції

Всесторонній аналіз даних та процесів засвідчив, що експорт українських зернових не є причиною дестабілізації внутрішнього ринку ЄС

Завтра, 15 вересня, спливає заборона Європейської Комісії на імпорт українських зернових до ЄС. Підстав продовжувати це рішення немає. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

«Для усунення раніше заявлених застережень зі сторони деяких європейських країн Україна та Єврокомісія провели системну роботу в межах Спільної координаційної платформи. Зокрема, сторони досягли домовленостей про збільшення потужностей Дунайського коридору, перенесення санітарного та фітосанітарного контролю з кордону до країн призначення української продукції, моніторинг врожаю, обсягів зберігання зернових та торговельних потоків на кордоні. У контексті вироблення довгострокових рішень сторони також визначили кроки задля розбудови нових зерносховищ на території ЄС, сформували альтернативні транспортні коридори до Балтійського, Адріатичного та Егейського морів, розпочали роботу з метою запровадження спільного митного контролю між Україною та державами-членами ЄС», – йдеться в заяві.

Зазначається також, що всесторонній аналіз даних та процесів засвідчив, що експорт українських зернових не є причиною дестабілізації внутрішнього ринку ЄС. За час дії заборони Єврокомісії та тривалої відсутності української аграрної продукції проблеми фермерів Словаччини, Польщі, Румунії та Угорщини не були врегульовані на рівні їхніх урядів. Це вказує на наявність зовсім інших чинників ринкового тиску, зокрема глобального коригування цін.

Україна вітає рішення Болгарії відновити імпорт українських зернових та закликає решту сусідів наслідувати її приклад.

У МЗС наголосили, що конкурентом України на світових ринках зерна є Російська Федерація, щодо якої не застосовуються жодні обмеження зернового експорту в ЄС. Штучно стримуючи експорт української продукції, РФ отримує додаткові умови для міжнародної експансії та ресурси для продовження війни проти України.

«Переконані, що будь-яке рішення, загальноєвропейське або національне, яке і надалі обмежуватиме українських аграрний експорт буде не лише безпідставним та протиправним, але і шкодитиме спільним економічним інтересам України, держав-членів ЄС, Європейського Союзу загалом, а також матиме дестабілізуючий характер на світовий ринок продовольства», – резюмували у МЗС. 

Нагадаємо, Болгарія зняла заборону на імпорт сільськогосподарської продукції із України. 

Як повідомлялося, у травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року. Ці країни хочуть продовжити заборону на імпорт до кінця року і розшити її на деякі інші товари.

 

 

Теги: Україна Болгарія ринок імпорт експорт Єврокомісія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світ ризикує спалахнути вогнем Третьої світової війни
Чи готовий Кремль воювати з НАТО?
15 серпня, 10:25
Українці проганяють ворога з власної землі
Росіяни лізтимуть в Україну навіть після війни. Як саме
8 вересня, 18:00
За час повномасштабної війни росіяни вбили 340 українських спортсменів та тренерів
Участь РФ в Олімпіаді: Шмигаль повідомив, що задумала Україна
14 серпня, 21:02
Винищувач F-16
Україна незабаром отримає F-16 – генерал Міллі
25 серпня, 09:21
Спецтрибунал щодо злочинів РФ буде створений у Гаазі та діятиме за нідерландським законодавством
Яким має бути спецтрибунал проти керівництва Росії? Банкова назвала ймовірний формат
23 серпня, 02:59
Уряд Грузії не дозволив президентці відвідати Україну
Уряд Грузії не дозволив президентці відвідати Україну
30 серпня, 22:56
РФ б'є по Україні дронами-камікадзе
Тактика постійно змінюється: як РФ доставляє дрони з Ірану
29 серпня, 07:10
Маск передав контроль над частиною обладнання Starlink Пентагону – WP
Маск передав контроль над частиною обладнання Starlink Пентагону – WP
Сьогодні, 09:01
Уночі було завдано удару по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у Севастополі
Атака на Севастополь: розвідка підтвердила пошкодження двох кораблів РФ (фото)
Вчора, 10:28

Політика

МЗС пояснило, чому ЄС не має продовжувати заборону на імпорт української агропродукції
МЗС пояснило, чому ЄС не має продовжувати заборону на імпорт української агропродукції
ЗМІ: Брат впливового чиновника Банкової виїхав з України перед війною і досі не повернувся
ЗМІ: Брат впливового чиновника Банкової виїхав з України перед війною і досі не повернувся
Умєров провів розмову з міністром оборони Канади: що обговорили
Умєров провів розмову з міністром оборони Канади: що обговорили
ЗСУ вдарили по заводу Порошенка у Криму, СБУ перевіряє всю Україну. Головне за 13 вересня
ЗСУ вдарили по заводу Порошенка у Криму, СБУ перевіряє всю Україну. Головне за 13 вересня
Китай заробляє на війні? Пекін відреагував на заяву Подоляка
Китай заробляє на війні? Пекін відреагував на заяву Подоляка
Зеленський звільнив державного уповноваженого АМКУ
Зеленський звільнив державного уповноваженого АМКУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
У Німеччині через житло для українських біженців розгорівся скандал
23K
ЗСУ повідомили новобранцям, що треба брати з собою на фронт
9829
Антикорупційний суд арештував ексміністра Степанова
9440
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8827
СБУ затримала коригувальницю, яка працювала на депутата Держдуми РФ
8088
Стало відомо, де поховали Яна Табачника. Родина повідомила деталі

Новини

Через ремонт АЕС на теплову генерацію було покладено додаткове навантаження – радник прем’єра
Сьогодні, 16:27
Україна готується відкрити порти для всіх вантажів, у цьому допоможе глобальне страхування – Financial Times
Сьогодні, 14:16
Хто з багатодітних батьків має право на відстрочку від мобілізації: роз'яснення
Сьогодні, 10:58
Уночі Росія атакувала Україну «Шахедами»: Генштаб оприлюднив деталі
Сьогодні, 07:44
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 04:51
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:51

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту