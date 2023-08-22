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Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
Міноборони РФ із середини травня набирає добровольців із Далекого Сходу
фото ілюстративне

Нова окупаційна армія складатиметься переважно з мобілізованого персоналу

Міноборони Росії створює нові військові формування, щоб більш боєздатні підрозділи, які зараз обороняються в Херсонській області, могли передислокуватися на більш критичні ділянки фронту. Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, британська розвідка 21 серпня повідомила, що російські військові, ймовірно, формують нову 18-ту загальновійськову армію з інших підрозділів, які нині діють у Херсонській області, зокрема 22-го армійського корпусу. Нова армія складатиметься переважно з мобілізованого персоналу та зосередиться на оборонних операціях на півдні України. 

Аналітики нагадали, що російська влада в Дальнєгорську Приморського краю 5 червня заявила, що новостворений 25-й ВО (Південний військовий округ), для якого міноборони РФ із середини травня набирає добровольців з Далекого Сходу, буде розгорнуто в Запорізькій і Херсонській областях у грудні 2023 р. Раніше міноборони Росії сформувало 3-й армійський корпус (Західний військовий округ) влітку 2022 р. переважно з добровольчих батальйонів, які потім були значною мірою знищені в Харківській області та Бахмуті. 

«Формування та, як повідомляється, майбутнє розгортання нових 18-ї та 25-ї ООС на півдні України, ймовірно, має на меті дозволити більш ефективним постійним формуванням, таким як 49-та ОАО (Південний військовий округ), яка зараз діє в Херсонській області, передислокувати їх на більш критичні ділянки фронту, можливо, для посилення втомлених від боїв російських військ», – зазначають аналітики ISW.

Як повідомлялося, 20-21 серпня українські війська досягли значних тактичних успіхів у Роботиному Запорізької області та на схід від нього, продовжуючи контрнаступальні дії на адміністративному кордоні Донецької та Запорізької областей.

Теги: росія окупанти війна Україна

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