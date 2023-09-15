Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Польща погрожує запровадити безтермінове ембарго на українське зерно

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польща погрожує запровадити безтермінове ембарго на українське зерно
колаж: agroportal.ua

У Польщі вважають, що ембарго на українське зерно не повинно негативно вплинути на польсько-українські відносини

Польща погрожує запровадити безтермінове ембарго на українське зерно, якщо Єврокомісія до кінця поточної доби, 15 вересня, не ухвалить рішення щодо продовження обмеження. Про це заявив міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда в інтерв'ю PAP.

«Якщо Єврокомісія до півночі не продовжить ембарго, то я підпишу розпорядження, яким буде продовжено чинне ембарго», – заявив Буда.

Він також додав, що заборона буде безтермінова. За словами Буди, уряд Польщі надсилає своїм фермерам сигнал про те, що ембарго й надалі діятиме попри рішення Єврокомісії.

Водночас міністр зауважив, що ембарго на українське зерно не повинно негативно вплинути на польсько-українські відносини.

Нагадаємо, 12 вересня, Польща продовжила заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції.

Як повідомлялося, у травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року. Ці країни хочуть продовжити заборону на імпорт до кінця року і розшити її на деякі інші товари.

Читайте також:

Теги: Польща міністр Єврокомісія ембарго імпорт зерно Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після закінчення Зернової угоді у серпні через тимчасовий коридор вийшло вже 4 судна, які успішно дійшли до Босфору
Зернова угода легалізувала піратство Росії у Чорному морі – експерт
9 вересня, 16:53
Зеленський заявив, що Україна сприйняла ліквідацію Пригожина, як «на одного терориста менше», водночас моральний дух росіян впав
Путін причетний до смерті Пригожина – Зеленський
8 вересня, 14:24
США передають України боєприпаси зі збідненим ураном
США передають України боєприпаси зі збідненим ураном
6 вересня, 20:31
Голова МЗС Туреччини в Москві закликав до відновлення «зернової угоди»
Голова МЗС Туреччини в Москві закликав до відновлення «зернової угоди»
31 серпня, 19:42
Wall Street Journal: Україна прорвала головну лінію оборони Росії на півдні
Wall Street Journal: Україна прорвала головну лінію оборони Росії на півдні
31 серпня, 18:13
В найбільш критичній ситуації українці не опускають рук, а навпаки проявляють дивовижну винахідливість та самостійність
У чому сила України
24 серпня, 15:04
Посол Росії в Данії Володимир Барбін
Посол Росії обурився рішенням Данії передати Україні F-16 та отримав жорстку відповідь
22 серпня, 02:38
Україна цьогоріч не зможе досягти головної мети контрнаступу – WP
Україна цьогоріч не зможе досягти головної мети контрнаступу – WP
18 серпня, 10:18
Турецькі дрони Bayraktar TB2
Сусідня з Україною країна активно запасається «Байрактарами»
16 серпня, 11:06

Економіка

Польща погрожує запровадити безтермінове ембарго на українське зерно
Польща погрожує запровадити безтермінове ембарго на українське зерно
Росіяни знайшли лазівку, аби уникати конфіскації речей на кордоні ЄС
Росіяни знайшли лазівку, аби уникати конфіскації речей на кордоні ЄС
Боряться за керування хабом? Проєкт Путіна в Туреччині опинився на межі провалу
Боряться за керування хабом? Проєкт Путіна в Туреччині опинився на межі провалу
Дуда анонсував зустріч із Зеленським: про що буде розмова
Дуда анонсував зустріч із Зеленським: про що буде розмова
Росія адаптувалась до західних санкцій та налагодила поставки деталей – The New York Times
Росія адаптувалась до західних санкцій та налагодила поставки деталей – The New York Times
The New York Times: До війни Росія могла виробляти 100 танків на рік, а зараз – 200
The New York Times: До війни Росія могла виробляти 100 танків на рік, а зараз – 200

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Розвідка повідомила, скільки росіян щодня потрапляють до полону
21K
«Колорадські» стрічки та медалі. Що виявили обшуки в оселі Шуфрича (фото)
18K
Чому Коломойський не платить заставу? Деталі нового судового рішення
14K
Справа про найбільший хабар в історії України: ВАКС залишив Насірова під вартою
13K
СБУ затримала Шуфрича: у соцмережі масштабно відреагували мемами (фото)
11K
СБУ затримала нардепа Шуфрича

Новини

Найближчим часом «Нафтогаз» перевиконає план накопичення газу до зими – заява компанії
Сьогодні, 12:02
Хто контролює Андріївку? Генштаб вніс ясність
Сьогодні, 06:53
Україну накриють дощі: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 05:52
15 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:23
Через ремонт АЕС на теплову генерацію було покладено додаткове навантаження – радник прем’єра
Вчора, 16:27
Україна готується відкрити порти для всіх вантажів, у цьому допоможе глобальне страхування – Financial Times
Вчора, 14:16

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту