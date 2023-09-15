У Польщі вважають, що ембарго на українське зерно не повинно негативно вплинути на польсько-українські відносини

Польща погрожує запровадити безтермінове ембарго на українське зерно, якщо Єврокомісія до кінця поточної доби, 15 вересня, не ухвалить рішення щодо продовження обмеження. Про це заявив міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда в інтерв'ю PAP.

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«Якщо Єврокомісія до півночі не продовжить ембарго, то я підпишу розпорядження, яким буде продовжено чинне ембарго», – заявив Буда.

Він також додав, що заборона буде безтермінова. За словами Буди, уряд Польщі надсилає своїм фермерам сигнал про те, що ембарго й надалі діятиме попри рішення Єврокомісії.

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Водночас міністр зауважив, що ембарго на українське зерно не повинно негативно вплинути на польсько-українські відносини.

Нагадаємо, 12 вересня, Польща продовжила заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції.

Як повідомлялося, у травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року. Ці країни хочуть продовжити заборону на імпорт до кінця року і розшити її на деякі інші товари.