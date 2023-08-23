Вашингтон не заохочує Україну здійснювати атаки на РФ – Reuters

США заявили, що Україна сама вирішує, як вести оборону та захищати себе від широкомасштабної військової агресії РФ

Представник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки (США) заявив, що Вашингтон «не заохочує» Україну атакувати РФ, при цьому українська сторона сама ухвалює рішення щодо захисту від російських загарбників. Про це повідомляє Reuters.

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Така заява американського чиновника на умовах анонімності пролунала на тлі чергових вибухів у столиці РФ Москві та в Підмосков'ї, що прогриміли в ніч проти 23 серпня через атаку невідомих безпілотників. Російська сторона зазвичай звинувачує Україну в цьому нальоті.

«Сполучені Штати не заохочують і не допускають нападів усередині Росії», заявив представник Держдепартаменту США агентству.

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При цьому урядовець зазначає, що Україна сама вирішує, як вести оборону та захищати себе від широкомасштабної військової агресії РФ.

«Україна має вирішити, як вона вирішить захистити себе від російського вторгнення, яке розпочалося у лютому минулого року», – повідомили в Держдепі.

Представник американської адміністрації додав, що РФ може закінчити війну будь-якої миті, вивівши свої війська з України.

Нагадаємо, уночі 23 у Москві та в Підмосков'ї пролунали вибухи через нібито атаку безпілотників. Один дрон поцілив у будівлю столичного бізнес-центру «Москва-сіті», ще два – впали у Можайському та Хімкінському районах Московської області.