Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Добудова Хмельницької АЕС. Американський дипломат схвалив план українського уряду

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Добудова Хмельницької АЕС. Американський дипломат схвалив план українського уряду
Експосол США в Україні Джон Гербст
фото з відкритих джерел

Добудова Хмельницької АЕС сприятиме енергетичній незалежності України

Посол США в Україні (2003-2006) і старший директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Гербст заявив, що добудова Хмельницької АЕС сприятиме розвитку україно-американського співробітництва в сфері атомної енергетики.

«Оскільки повітряна кампанія Москви проти української енергетичної інфраструктури триває, приємно бачити, що Рада розглядає законодавство щодо завершення будівництва Хмельницької АЕС, що має відбуватися у співпраці з американськими компаніями. Це сприятиме енергетичній незалежності України та подальшій співпраці між США й Україною в галузі атомної енергетики», – написав Посол в своєму в X.

Цього тижня Верховна рада планує розглянути урядовий проєкт закону про завершення будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які готові на 80% та 25% відповідно.

Проектна потужність енергоблоків становить 2,2 ГВт. Енергоблоки будуть використовувати паливо американської компанії Westinghouse.

Раніше народний депутат Євген Пивоваров заявляв, що добудова енергоблоків Хмельницької АЕС дасть Україні 2,2 ГВт найдешевшої електроенергії.

Читайте також:

Теги: Джон Гербст посол депутат Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юрій Бойко (в центрі) з заступником голови Ради безпеки Росії Дмитром Медведєвим (зліва) та Віктором Медведчуком
Юрій Бойко знову хоче «вишку» п'ята колона
16 грудня, 17:47
Нардеп хоче використати номінацію політика «як можливість привернути увагу Трампа, щоб він допоміг Україні вижити»
«Слуга» Мережко висунув Трампа на Нобелівську премію миру
27 листопада, 10:36
Рада прийняла закон про позбавлення державних нагород зрадників України
Рада прийняла закон про позбавлення державних нагород зрадників України
20 листопада, 11:59
Депутати пропонують повернути прив'язку виплат новонародженим до дитячого прожиткового мінімуму
Третина мільйона за немовля! Хто більше? Соціум
22 листопада, 11:00
Ймовірна масована атака РФ: посольство Литви скасувало захід
Ймовірна масована атака РФ: посольство Литви скасувало захід
21 листопада, 13:29
Такий вигляд має Маріуполь через рік після окупації: Росія споруджує нові будинки на місці розбомблених під час штурму міста
Нардеп заявив, що 150 тис. українців повернулися в окупацію. Реакція соцмереж
25 листопада, 09:39
Місцеві ЗМІ одразу почали повідомляти, що біля парламенту є проблеми зі зв'язком і не працює GPS
Тиждень протестів. Тисячі грузинів вийшли на центральні вулиці Тбілісі
4 грудня, 20:22
Журналісти наголошують, що законопроєкт не передбачає жодних механізмів захисту для тих, хто розголошує конфіденційну інформацію, яка має суспільне значення
Тиск на журналістів. Депутати намагались прийняти закон, списаний у Росії
4 грудня, 16:42
Енергетичний регулятор має розблокувати імпорт електроенергії – нардеп
Енергетичний регулятор має розблокувати імпорт електроенергії – нардеп
9 грудня, 15:55

Економіка

Адвокати, охорона, телевізори та годинники… Що «Ліси України» закуповують під час війни
Адвокати, охорона, телевізори та годинники… Що «Ліси України» закуповують під час війни
Офіційний курс долара наблизився до 42 грн
Офіційний курс долара наблизився до 42 грн
Добудова Хмельницької АЕС. Американський дипломат схвалив план українського уряду
Добудова Хмельницької АЕС. Американський дипломат схвалив план українського уряду
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список)
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список)
Уряд виділив 15 млрд грн на «єВідновлення» для переселенців
Уряд виділив 15 млрд грн на «єВідновлення» для переселенців
Уряд збільшив видатки на «Національний кешбек» за рахунок інших державних програм
Уряд збільшив видатки на «Національний кешбек» за рахунок інших державних програм

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
126K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 грудня 2024
15K
«Ми нічого не обіцяли». У черкаському притулку волонтери не віддали собаку захисниці Пташці
9116
Втрати ворога станом на 18 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
5351
У Франківську жінка вилаяла пасажирів автобуса та звинуватила їх у війні. Скандал дійшов до СБУ
4876
«Цифра жахає». КМДА порахувала столичних пільговиків

Новини

18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Вчора, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua