Добудова Хмельницької АЕС. Американський дипломат схвалив план українського уряду

Добудова Хмельницької АЕС сприятиме енергетичній незалежності України

Посол США в Україні (2003-2006) і старший директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Гербст заявив, що добудова Хмельницької АЕС сприятиме розвитку україно-американського співробітництва в сфері атомної енергетики.

«Оскільки повітряна кампанія Москви проти української енергетичної інфраструктури триває, приємно бачити, що Рада розглядає законодавство щодо завершення будівництва Хмельницької АЕС, що має відбуватися у співпраці з американськими компаніями. Це сприятиме енергетичній незалежності України та подальшій співпраці між США й Україною в галузі атомної енергетики», – написав Посол в своєму в X.

Цього тижня Верховна рада планує розглянути урядовий проєкт закону про завершення будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які готові на 80% та 25% відповідно.

Проектна потужність енергоблоків становить 2,2 ГВт. Енергоблоки будуть використовувати паливо американської компанії Westinghouse.

Раніше народний депутат Євген Пивоваров заявляв, що добудова енергоблоків Хмельницької АЕС дасть Україні 2,2 ГВт найдешевшої електроенергії.