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Тиждень протестів. Тисячі грузинів вийшли на центральні вулиці Тбілісі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Тиждень протестів. Тисячі грузинів вийшли на центральні вулиці Тбілісі
Місцеві ЗМІ одразу почали повідомляти, що біля парламенту є проблеми зі зв'язком і не працює GPS
фото: скриншот відео

Поліція проводить обшуки громадян на станціях метро

У Грузії вже тиждень відбуваються протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції. Попри силові розгони, грузини щовечора приходять у центр столиці. 

Так, сьогодні, 4 грудня, грузини знову вийшли на масштабну ходу у Тбілісі, аби виразити протест. Місцеві ЗМІ одразу почали повідомляти, що біля парламенту є проблеми зі зв'язком і не працює GPS.

Тиждень протестів. Тисячі грузинів вийшли на центральні вулиці Тбілісі фото 1
фото: скриншот відео

Також стало відомо, що поліція проводить обшуки громадян біля станцій метро «Руставелі» та «Площа свободи» у столиці. Вже є перші затримані.

Як відомо сьогодні, 4 грудня, грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети. 

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року. До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.

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Теги: відео обшук міністр метро Конституційний суд партії Грузія протест посол поліція Саломе Зурабішвілі коаліція

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