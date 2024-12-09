Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Енергетичний регулятор має розблокувати імпорт електроенергії – нардеп

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Енергетичний регулятор має розблокувати імпорт електроенергії – нардеп

Зволікання НКРЕКП у питанні прайс-кепів гальмує імпорт електроенергії – Кучеренко

Україна не використовує повний потенціал імпорту електроенергії через неефективні рішення регулятора. Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко в ефірі «Українського радіо».

Кучеренко підкреслив, що основною перешкодою для повноцінного імпорту є несвоєчасні рішення Національної комісії з регулювання енергетики (НКРЕКП), зокрема щодо встановлення граничних цін на енергоринку (прайс-кепів).

«НКРЕКП не приймає відповідне управлінське рішення, так звані прайс-кепи. В результаті оце лінія імпорту, перетин завантажений, ну десь відсотків на 20, розумієте?» – підкреслив депутат.

Кучеренко пояснив, що через прайс-кепи виникла цінова диспропорція між європейським та українським ринками електроенергії: «В Європі ціни на електроенергію вище, ніж у нас на ринку, розумієте? І тому компанії, які займаються цим імпортом, вони в збиток не будуть до собі працювати». 

Депутат наголосив, що збільшення імпорту через скасування поточних прайс-кепів не вплине на тарифи для населення.

«Це достатньо ефективно можна було би забезпечити і гарантую вам без загроз для населення. Тобто населення, як 4,32 ми платимо, так би і було» , – наголосив нардеп.

Нагадаємо, на засіданні 4 грудня Нацкомісія почала процедуру перегляду граничних цін на енергоринку. Під час обговорень віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) заявив, що прайс-кепи блокують імпорт і перешкоджають вільній торгівлі на енергетичному ринку.

Теги: НКРЕКП тарифи депутат імпорт радіо президент населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президентка Грузії заявила, що Росія намагається повернути контроль над Чорним морем
Президентка Грузії прокоментувала українські санкції
5 грудня, 12:20
Ринок житла у країнах ЄС поступово трансформується
Як змінився ринок житла в Європі: де найдорожче і найдешевше
3 грудня, 04:20
«Для Путіна немає жодного значення, що його війна в Україні призведе у підсумку до того, що населення Російської Федерації почне голодувати»
1000 днів політики невизначеності: війна з озиранням на Путіна
2 грудня, 09:39
Уже за перші пів дня роботи «єПідтримки» мільйон сто тисяч українців зробили заявки на виплату
Зеленський привітав старт зимової «єПідтримки» та анонсував нові програми
1 грудня, 16:59
Лещенко є чинним військовослужбовцем
Відомий український письменник та військовий потрапив у ДТП
22 листопада, 15:53
Росіяни змушують українців в окупації здавати кров для армії РФ – Центр нацспротиву
Росіяни змушують українців в окупації здавати кров для армії РФ – Центр нацспротиву
22 листопада, 05:55
Головні події ночі 18 листопада
Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
18 листопада, 07:00
Росіяни намагаються вплинути на європейські країни
РФ використовує невизначеність позиції США щодо України для тиску на Європу – ISW
16 листопада, 06:18
Для российских пропагандистов Дмитрук рассказал, что из каждой госструктуры в Офис президента ежемесячно «везут десятки миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от $2 млрд до $4 млрд в год»
Сбежавший нардеп Дмитрук дал интервью путинским пропагандистам
14 листопада, 10:28

Бізнес

Енергетичний регулятор має розблокувати імпорт електроенергії – нардеп
Енергетичний регулятор має розблокувати імпорт електроенергії – нардеп
Збільшення тарифу на транспортування газу. «Укрметалургпром» оприлюдив відкритий лист до влади
Збільшення тарифу на транспортування газу. «Укрметалургпром» оприлюдив відкритий лист до влади
2025 рік має стати проривним у відбудові енергетики – депутатка
2025 рік має стати проривним у відбудові енергетики – депутатка
Справа «Мотор Січі». Адвокати Богуслаєва заявляють, що ЄСПЛ відкрив справу за їхньою скаргою
Справа «Мотор Січі». Адвокати Богуслаєва заявляють, що ЄСПЛ відкрив справу за їхньою скаргою
Як Укрзалізниця намагається проштовхнути підвищення тарифу. ЗМІ оприлюднили деталі
Як Укрзалізниця намагається проштовхнути підвищення тарифу. ЗМІ оприлюднили деталі
40% грошей, сплачених українському виробнику, повертаються до бюджету – Олег Мітрохін
40% грошей, сплачених українському виробнику, повертаються до бюджету – Олег Мітрохін

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 грудня: ситуація на фронті
101K
Стало відомо, куди втік Башар Асад та його родина
64K
Утеча Башара Асада із Сирії: розвідка повідомила нові подробиці
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 грудня 2024
17K
Президент Світового Конгресу українців присоромив українську діаспору в Данії
15K
Небачений ажіотаж. Квитки на ювілей народної артистки розпродані за чотири місяці до дати концерту

Новини

Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
Сьогодні, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
7 грудня, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
7 грудня, 18:08
«Метінвест» передав армії техніки та обладнання на 4,4 млрд грн
7 грудня, 13:57

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua