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Юрій Бойко знову хоче «вишку»

п'ята колона
Наталія Лебідь glavcom.ua
Юрій Бойко знову хоче «вишку»
Юрій Бойко (в центрі) з заступником голови Ради безпеки Росії Дмитром Медведєвим (зліва) та Віктором Медведчуком
фото: AP

РНБО «обурена» меседжами Юрія Бойка, а СБУ збирається діяти

Джерела «Главкома» у парламентських колах підтверджують: співпраця фракції «Слуги народу» та двох депутатських груп – «Платформи за життя та мир» і «Відродження» (обидві складаються з «уламків» ОПЗЖ) – благополучно триває. «Слуги» мають зиск у тому, що колишні «регіонали» підтримують їх своїми голосами. Останні ж в свою чергу радіють можливості «сидіти тихо, не відсвічувати, але й не мати кримінальних справ».

Щоправда, відверто проросійські заяви, які почав транслювати представник «Платформи…», народний депутат України Юрій Бойко, можуть стати тим виходом за «червоні лінії», за якими така співпраця посиплеться, а фігурант гучного скандалу опиниться там, де вже перебувають деякі його соратники.

Наприклад, колега Бойка Нестор Шуфрич, якого обвинувачують у державній зраді. За даними слідства, Шуфрич виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.

Українці закликають силовиків вже зараз звернути увагу на дії Бойка і не залишати його дії непокараними.

Сивий бумер у дорогому светрі

Невідомо, чи «заходять» поколінню Z (тобто народженим на початку 2000-х і тим, хто становить основну аудиторію мережі Tik-Tok) одкровення 66-річного «бумера» Бойка, але колишній «регіонал» вирішив заявити про себе саме на молодіжному майданчику. У своїх «рілзах» він монотонно бубонить про «радикалів, які перейменовують міста» та «заборону говорити рідною мовою» в Україні. Під його сюжетами – як насмішкуваті коментарі, так і цілком співчутливі.

На третьому році війни Юрій Бойко записує російською відеозвернення, де критикує дії «радикалів» (читай: легітимної української влади)
На третьому році війни Юрій Бойко записує російською відеозвернення, де критикує дії «радикалів» (читай: легітимної української влади)
скріншот: tiktok.com/@boykoyurij

Бойко стрімко нарощує аудиторію на ТікТоку, а ще він веде телеграм-канал, де лише біля 700 підписників і зустрічаються цілком притомні пости – навіть зовні цілком проукраїнські, але російською мовою.  

Юрій Бойко знову хоче «вишку» фото 1
скріншот: web.telegram.org/k/#@BoykoUA

Має Бойко і канал на Ютубі, де він в основному повторює всі ті сюжети, які викладені на ТікТоку. Перегляд цього каналу викликає гострий когнітивний дисонанс. Адже засудження російських ударів по українських містах сусідить з все тими ж наративами про «радикалів» та «перейменування міст». І все це у традиційній для регіоналів біло-блакитній гаммі.

Юрій Бойко знову хоче «вишку» фото 2
скріншот: youtube.com/@BoykoYuriy/videos

До речі, про перейменування міст Бойко вперше заговорив 19 вересня. Але його Ютуб-канал не є популярним (лише 3,7 тисячі підписників), тож на ці висловлювання звернули увагу лише після того, як він перемістився на ТікТок.

Утім, Юрій Бойко, котрий в рейтингу найбагатших українців (версія інвесткомпанії Dragon Capital) за 2020 рік посідав 79 місце з $99 млн, залишається вірним собі. Про зубожіння українців та недостатні виплати ветеранам він говорить в светрі, ймовірно, люксового італійського бренду Kiton. На цю деталь звернула увагу журналістка The Kyiv Independent Євгенія Моторевська у Facebook.

Светри бренду Kiton коштують в середньому $2-3 тис. У них є одна характерна деталь – червоний бігунок на блискавці, який важко сплутати з іншим брендом.

Утім, Бойко може дозволити собі подібний гардероб, адже є людиною небідною. До речі, у 2022-му він – навіть не ховаючись – задекларував 7,6 млн рублів в російському НК Банку. Про це свідчить його власна декларація, опублікована на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Бойко та його недешевий (за 50 тисяч гривень) італійський светрик
Бойко та його недешевий (за 50 тисяч гривень) італійський светрик
колаж: glavcom.ua

Але що ми знаємо про Юрія Бойка іще?

Не міг сказати «Путін – х…», бо не вживає нецензурних слів

Юрій Бойко народився у 1958-му у Горлівці. Свою політичну кар’єру будував під крилом проросійських сил – займав посади глави НАК  «Нафтогазу України, міністра, віцепрем’єра за часів Кучми та Януковича.

Повʼязаний з корупційним скандалом 2011 року, відомим як «вишки Бойка». Був причетний до закупівель двох морських бурових вишок через офшорні компанії-посередники. Тоді державна компанія «Чорноморнафтогаз», яка перебувала в підпорядкуванні міністерства Бойка, за результатами тендеру купила ці вишки. Збитки держави від цієї оборудки оцінюються у $400 млн.

У 2023 році Україна повернула під свій контроль нафтовидобувні платформи  сумнозвісні «вишки Бойка»
У 2023 році Україна повернула під свій контроль нафтовидобувні платформи  сумнозвісні «вишки Бойка»
фото: Крим.Реалії

18 січня 2018 року Бойко був одним з 36 депутатів, які голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

У тому ж році Бойко, готуючись до виборів, підписав угоду з керівником партії «За життя» Вадимом Рабиновичем (також обвинуваченим у держзраді) про створення опозиційного об'єднання «Опозиційна платформа – За життя». 17 листопада 2018 року Бойко став єдиним кандидатом у президенти від ОПЗЖ. Вибори він, звісно, програв – не допомогла і підтримка цілого пулу телеканалів Медведчука (NewsOne, ZIK та 112 Україна).

26 лютого 2022 року – на третій день повномасштабного вторгнення – Бойко засвітився в ефірі пропагандиста Кремля Володимира Соловйова. Поіронізував над трагічною ситуацією в країні та поданням інформації українськими ЗМІ.

Соловйов тоді запитав: «Там у вас тільки пропаганда чи вони чують, що каже Путін? Що ми не стріляємо по житлових будинках. А то я читаю українські сайти, там наче паралельна реальність, скрізь шукають диверсантів, русофобія». На що Бойко догідливо відповів пропагандисту: «Пам'ятайте, як у «Собачому серці», у цього самого... у професора Преображенського? Не читайте радянських газет перед їжею, бо зіпсується апетит».

Бойко, включившись в ефір Соловйова 26 лютого 2022 року, розповідав, що з Києва «усі втекли», а українські мас-медіа читати не варто
Бойко, включившись в ефір Соловйова 26 лютого 2022 року, розповідав, що з Києва «усі втекли», а українські мас-медіа читати не варто
скріншот: відео

Проте мистецтво перевзуватися у повітрі Бойко також чудово опанував. 3 березня 2022 року він ініціював та підтримав під час голосування виключення з фракції колаборанта Іллі Киви. Забігаючи наперед, зазначимо, що 13 січня 2023 року Бойко повністю підтримав позбавлення мандата народного депутата України чотирьох своїх колишніх колег по ОПЗЖ, в тому числі й Віктора Медведчука.

7 березня 2022 року Телеграм-канали поширили відео з Бойком, яке і тепер можна відшукати в архівах. На ньому пост тероборони обшукує автомобіль політика. Один із захисників просить Бойка сказати для історії, що «Путін – х...», але нардеп відповідає, що не лається. Проте все ж додає, що «російська армія розв’язала агресію проти України і ми будемо захищатися».

Пізніше Бойко розповідав про свою проукраїнську позицію і висловлював здивування забороною ОПЗЖ.  

При цьому у 2023 році він обурювався звільненням таксиста за відмову говорити українською. Бойко пообіцяв працевлаштувати його та розкритикував уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя, який виступив за покарання таксиста. А перед тим – з трибуни парламенту протестував проти заборони Московської церкви.

«Бойкий» ждун

Нинішнє крутійство Бойка, котрий намагається одночасно поширювати інформацію, якій аплодують у Кремлі, та залишатися на буцімто проукраїнських позиціях користувачі соцмереж пояснюють тим, що посилилися розмови про перемир’я з Росією та про вибори, які мають бути проведені після скасування воєнного стану.

Політолог Михайло Басараб вважає, що в усьому винні розмови про мир, а не про перемогу. Його читачі зауважують, що Бойку взагалі місце у тюрмі
Політолог Михайло Басараб вважає, що в усьому винні розмови про мир, а не про перемогу. Його читачі зауважують, що Бойку взагалі місце у тюрмі
скріншот: facebook.com/mmbasarab

«Колега Бойка по парламенту, нардеп Володимир В’ятрович зазначає, що хтось з числа українських зрадників мусив підхопити тези Кремля і тим виявити себе. Першим це зробив саме Юрій Бойко.

Юрій Бойко знову хоче «вишку» фото 3
скріншот: facebook.com/volodymyr.viatrovych

Письменниця Галина Крук переконана: проблема не лише в Бойку – проблема й у виборцях, котрі готові будуть підтримати нову проросійську силу на наступних виборах. І протидія цьому лише одна – суд та ув’язнення для таких, як колишній співголова ОПЗЖ.

Юрій Бойко знову хоче «вишку» фото 4
скріншот: acebook.com/halyna.kruk

При цьому Юрій Бойко не просто залишається на свободі – він продовжує носити звання Героя України, яке йому було присвоєно у 2004 році ще президентом Леонідом Кучмою. Щоправда, декілька днів тому на сайті президента була зареєстрована петиція з вимогою позбавити Бойка цього звання.

«Живучість» Юрія Бойка, який попри все й досі перебуває у політиці, пояснюється заявами представників влади про те, що нардепи від забороненої проросійської партії ОПЗЖ є «корисними», а окремі з них навіть виступають «своїми серед чужих у тилу п’ятої колони». Останні слова, зокрема, були сказані головою більшості Давидом Арахамією.

А голова партії «Слуга народу» в інтерв’ю «Українській правді» навіть зауважила, що колишня ОПЗЖ працює подекуди краще, ніж її колеги.

Олена Шуляк пояснює політику «Слуг народу» щодо ОПЗЖ
Олена Шуляк пояснює політику «Слуг народу» щодо ОПЗЖ
скріншот: Українська правда

І все-таки останні заяви Юрія Бойка не могли не привернути уваги суспільства. Очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що його слова про утиски українських громадян «чути доволі дивно», бо «єдині, хто здійснює насильство над українцями – це росіяни».

«Було б дуже корисно, якби народний депутат (якщо звісно він працює в інтересах України), публічно про це постійно нагадував. Утім, бачимо дещо інше. І це відверто, м’яко кажучи, обурює», – заявив Коваленко.

Натомість голова Служби безпеки України генерал  Василь Малюк нібито запевнив, що СБУ рішуче розбереться з діяльністю політиків-колаборантів. Принаймні, про це на Facebook-сторінці написав командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.

«Спілкувався з головою СБУ Малюком щодо активізації діяльності в тилу колаборантів-політиків… Ці тварюки отримають заслужене покарання. Василь Малюк слів на вітер не кидає! Йому – вірю. Шуфрич, Дубінський «енд компані» – тому підтвердження)…», – переконує Ярош.

Залишається чекати на відповідну реакцію з боку силовиків.

Наталія Лебідь, «Главком»

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Теги: СБУ РНБО депутат путін Юрій Бойко звання героя Нестор Шуфрич Опозиційна платформа — За життя TikTok

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