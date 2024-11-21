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Ймовірна масована атака РФ: посольство Литви скасувало захід

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ймовірна масована атака РФ: посольство Литви скасувало захід
фото: Вікіпедія

Станітє-Толочкєнє додала, що після оцінки інформації було прийнято рішення залишити посольство відкритим

Посольство Литви в Україні не отримувало жодної обґрунтованої інформації щодо підвищеної загрози російських обстрілів, але скасувало публічний захід. Про це заявила посол Литви в Україні Інга Станітє-Толочкєнє в коментарі LRT.

«У нас не було якихось відвідувачів, це були швидше за наші зовнішні зобов'язання. У нас був запланований один публічний захід, ми його скасували», – сказала дипломат.

Станітє-Толочкєнє додала, що після оцінки інформації було прийнято рішення залишити посольство відкритим.

«На цей момент ми не отримали жодної обґрунтованої інформації чи додаткових даних (про підвищену загрозу - «Главком»). Ми продовжимо тісно співпрацювати із західними союзниками та українськими установами. Якщо ситуація зміниться вночі або вранці, я відповідним чином відкоригую свої рішення», – зазначила посол.

Вона зауважила, що деякі з посольств, які оголосили про закриття, також продовжили роботу, але не приймали відвідувачів: «Деякі з цих (посольств - «Главком») фактично лише призупинили публічний доступ. Співробітники посольства працюють, але відвідувачів не приймають».

Як повідомляв Главком, у середу, 20 листопада, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило про ймовірну масовану повітряну атаку, яка може статися вже сьогодні. З міркувань безпеки дипломатичне відомство буде закрито. Згодом про закриття посольств також заявили Італія, Іспанія та Греція. Згодом посольство Казахстану в Україні закликало своїх громадян залишити країну або покинути території, наближені до місць ведення активних бойових дій.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України відреагувало на тимчасовий перехід на дистанційну роботу посольства США та деяких інших дипломатичних представництв іноземних держав в Україні через нібито загрозу масованого удару РФ по Україні.

Зовнішньополітичне відомство зазначило, що перебуває у постійному контакті з партнерами щодо потенційних безпекових загроз, які є «щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів».

До слова, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що росіяни намагаються «хитати» панічні настрої на тлі заяв кількох посольств у Києві про закриття для відвідувачів.

Теги: Греція Італія Іспанія посол посольство росіяни

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