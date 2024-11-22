Третина мільйона за немовля! Хто більше?

Депутати перейнялися проблемою виплат новонародженим, які не переглядалися 10 років

До Верховної Ради подано законопроєкт №12184 про збільшення допомоги при народженні дитини. При цьому у парламенті ще з березня цього року перебуває на розгляді практично аналогічний проєкт №11072. «Главком» з'ясував, з чим пов’язана така активність під час війни, у чому різниця між пропозиціями депутатів, чи мають ці ініціативи хоча якийсь шанс на ухвалення, чи це законодавчий спам, потрібний його авторам для піару?

Виплати на новонароджених десятирічної давності

В Україні вже багато років спостерігається демографічна криза. Останній ріст народжуваності спостерігався у період в 2010-2013 роках, коли на рік народжувалося близько 500 тис. дітей. Далі пішов спад. І тенденція до посилення демографічної кризи з кожним роком набирає все більших обертів.

Народжуваність в Україні знижується з кожним роком джерело: пояснювальна записка до законопроекту №11072

За даними Міністерства юстиції, станом на 1 липня 2024 року народжуваність порівняно з аналогічним періодом до повномасштабного російського вторгнення скоротилася у півтора рази: 87655 дітей проти 132595 у 2021 році.

За ідеєю, поліпшенню демографічної обстановки, навіть під час війни, могли б сприяти гроші. Для цього потрібно змінити закон «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»: зараз діє його редакція десятирічної давності, яка мала носити тимчасовий характер – для подолання фінансової кризи, яка виникла після анексії Криму, окупації частин Луганської та Донецької областей.

У 2014 року виплати новонародженим «заморозили», залишивши їх на рівні 41280 грн. (40 прожиткових мінімумів для дітей до шести років на той момент). А саму прив'язку до дитячого мінімуму скасували.

Мінімальна заробітна плата у 2014 році становила 1218 грн., дитячий прожитковий мінімум – 1032 грн. Нині розмір мінімальної зарплати – 8000 грн., а дитячий мінімум – 2563 грн. Тобто, відповідні показники зросли відповідно у 6,5 та у 2,5 разів. Про зростання цін на товари, продукти харчування годі й говорити.

Але при цьому розмір допомоги при народженні дитини, як і в 2014 році, становить лише 41280 грн. Перша виплата становить 10320 грн., а потім протягом 36 місяців виплачують по 860 грн. Цих грошей часто не вистачає на пачку великих підгузків або місячного запасу суміші для малюка.

Законопроєкт №1. Майже провладний

Рівно через 10 років після останніх змін щодо виплат новонародженим, 11 березня 2024 року, 23 народні депутати внесли на розгляд до Верховної Ради законопроект №11072 «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» щодо розміру допомоги при народженні (усиновленні) дитини та встановлення державної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку».

Головний ініціатор законопроєкту – депутатка від партії «Слуга народу» Ольга Саладуха. Загалом серед ініціаторів 18 представників провладної фракції, двоє – від «Європейської солідарності», по одному – від «Батьківщини» та депутатської групи «Довіра» та один позафракційний депутат.

Автори №11072 пропонують знову прив'язати допомогу до дитячого прожиткового мінімуму, при цьому першій дитині платити більше, а другій, третій і так далі – менше.

«Якщо наш законопроєкт ухвалять, то допомога на першу дитину дорівнюватиме сумі, кратній 150 розмірам прожиткового мінімуму, на сьогодні це 385 тис. грн. Дотація на другу дитину кратна 100 розмірам прожиткового мінімуму – 256 тис. грн. На третю та кожну наступну дитину – 50 прожиткових мінімумів – 128 тис. грн. При цьому відразу при народженні дитини нарахують суму у 20-кратному розмірі мінімуму, а решта виплачуватиметься протягом наступних трьох років рівними частинами», – каже «Главкому» співавторка законопроєкту №11072 Юлія Яцик.

Цей документ пропонує внести зміни до чотирьох статей чинного закону. А фінансування, у разі ухвалення документа, потребує окремої статті видатків у бюджеті. Законопроект поки що на розгляді.

Законопроєкт №2. Майже опозиційний

6 листопада 2024 року 16 інших народних депутатів внесли на розгляд до парламенту альтернативний законопроєкт №12184 «Про внесення змін до статті 12 Закону «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» щодо покращення стану сімей з дітьми шляхом відновлення адекватного розміру допомоги при народженні дитини». Можна сказати, що це лайт-версія попереднього законопроєкту. Його головний ініціатор – депутат від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко. Загалом серед авторів дев’ятеро представників «Європейської солідарності», четверо – від партії «Слуга народу», два члени депутатської групи «Довіра» та один представник партії «За майбутнє».

«Допомога при народженні першої та кожної наступної дитини призначається на суму, кратну 105 розмірам прожиткового мінімуму на дитину віком до 6 років. Наразі це 269 тис. грн. Перша одноразова виплата – 25 прожиткових мінімумів, а решта – протягом трьох років», – розповідає «Главкому» Олексій Гончаренко.

У чинному законі передбачається змінити лише одну статтю, а додаткове фінансування, згідно з пояснювальною запискою, не вимагається: «Джерелами фінансування реалізації законопроєкту пропонується визначити доходи держави за рахунок оптимізації видатків державного бюджету».

Ціна питання

Нові виплати для новонароджених. Депутати розходяться лише у сумах виплат та джерелах фінансування фото: rada.gov.ua

За найскромнішими підрахунками, для реалізації положень березневого законопроєкту (у разі його ухвалення) у 2025 році буде потрібно 45 млрд грн. Якщо ухвалять листопадовий – 33 млрд грн. Але у бюджеті-2025, прийнятому 19 листопада, коштів для додаткових виплат новонародженим не передбачено. А джерело «доходи держави за рахунок оптимізації видатків» – звучить сумнівно.

Але поки що законопроєкти мають лише одну подібність – обидва вони знаходяться на етапі «Надано для ознайомлення».

«Усі ці закони, я вважаю, чистої води популізмом. Гаразд ще перший документ – він зареєстрований на початку весни. Але другий, який було подано до парламенту після ухвалення у першому читанні законопроєкту про бюджет на 2025 рік? Коли було зрозуміло, що грошей на реалізацію додаткових виплат не передбачено?»,– каже «Главкому» перший уповноважений президента України з прав дитини (після заснування цієї посади у 2011 році) Юрій Павленко. На його переконання, говорити про підвищення виплат можна лише у контексті загальної державної демографічної стратегії.

«От у Франції, наприклад, при народженні першої дитини нічого не платять, і при народженні другої – теж. Зрозуміло, що мотивація у жінки народити хоч одну дитину є завжди. І народити другого – також може бути: наприклад, народився хлопчик, а хотіли дівчинку. А от уже потім, якщо держава зацікавлена у підвищенні народжуваності, йде грошова стимуляція. Виплати по народженню дитини – це один з компонентів стратегії демографічного розвитку. Щоправда, найпомітніший. Але самі собою цифри – «ми пропонуємо 100 мінімумів, а ми 200» – нічого не вирішують. Я знаю багато випадків, коли батьки не хотіли заводити дитину просто тому, що закривалися дитячі садки, не було дитячих поліклінік», – розповідає Павленко.

Історія допомоги новонародженим: хронологія

Закон «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», на підставі якого в Україні виплачують допомогу при народженні дитини, набув чинності в 1992 року. Спочатку виплачували допомогу у розмірі трьох мінімальних зарплат.

У 2002 році до статті 12 («Розмір допомоги при народженні дитини») закону внесли зміни, і розмір допомоги скоротився до одного прожиткового мінімуму на дитину до шести років. Тоді це було 307 грн. В 2004 році виплату збільшили до двох прожиткових мінімумів – до 644 грн.

У своїй передвиборчій програмі Віктор Ющенко пообіцяв щонайменше в 10 разів збільшити грошову допомогу матері при народженні дитини, і його обіцянку перевиконала з лишком прем’єрка Тимошенко. З 2005 року допомога становила 22 прожиткові мінімуми – 8,5 тис. грн. При цьому відразу при народженні дитини батькам виплачували 3,4 тис., а решту – протягом року рівними частинами.

У 2008 році в системі виплат при народженні дитини відбулася реформа – сума допомоги стала залежати від того, яка це дитина в сім'ї: перша, друга і так далі. Але при цьому збільшилися терміни виплати допомоги: одразу виплачували суму у дев'ятиразовому розмірі прожиткового мінімуму, а решту – протягом року для першої дитини, двох років – для другої, та трьох років – для решти.

Після початку російської агресії, в умовах складної економічної ситуації, 27 березня 2014 року було ухвалено закон «Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні». Згідно з законом, при народженні дитини почали платити фіксовану допомогу – 41280 грн. (на той момент це було 40 прожиткових мінімумів для дітей віком до шести років). З того часу, незалежно від дитячого прожиткового мінімуму, і від того, яка за рахунком дитина, розмір допомоги не змінювався.

Андрій Кузьмін, «Главком»