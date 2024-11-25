Нардеп заявив, що 150 тис. українців повернулися в окупацію. Реакція соцмереж

Такий вигляд має Маріуполь через рік після окупації: Росія споруджує нові будинки на місці розбомблених під час штурму міста

Українці пригадали, чим відомий Максим Ткаченко та які скандальні заяви він робив щодо керівництва «ЛНР» та «ДНР»

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань прав людини Максим Ткаченко повідомив, що на тимчасово окуповані території вже повернулись близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб, оскільки нібито не отримали допомоги від держави та не змогли почати нове життя на підконтрольній території. Ця заява викликала обурення в мережі.

Хто такий Максим Ткаченко

Народний депутат Максим Ткаченко – уродженець Луганська, у якому й проживав до 2014 року. Там же він керував компанією «Майстер-шоу», що організовує гастролі відомих артистів. Перший концерт організував у 1997 році – у Сєвєродонецьку в Льодовому палаці виступала російська співачка, народна артистка РФ Надія Кадишева .

З початком військових дій на Донбасі Ткаченко з родиною переїхав до Києва. У серпні 2014 року став одним із співвласників ТОВ «Квартал-концерт» – дочірньої компанії Студії «Квартал 95». Він володіє чвертю уставного фонду компанії та є її керуючим партнером. Із 2016 року він також концертний директор співачки Тіни Кароль, а з 2018 року – продюсер гурту «БеZOбмежень».

Очолював команду Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 року в Луганській області.

Нині Максим Ткаченко – заступник голови депутатської фракції партії «Слуга народу»; перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин; радник Секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

Нардеп «прославився» своєю неоднозначною заявою щодо окупаційної російської влади. Так, будучи у статусі радника секретаря РНБО, Ткаченко назвав керівництво так званих «ЛНР» та «ДНР» професійними, порядними та чесними людьми, котрі достойні очолити місцеву владу.

Реакція українців на нову заяву Ткаченка

За підрахунками Максима Ткаченка, на тимчасово окуповані території вже повернулись близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб, серед них 67-70 тисяч осіб – пересесленці з Маріуполя. Нардеп пояснює таку невтішну статистику тим, що ВПО нібито не отримали допомоги від держави та не змогли почати нове життя на підконтрольній Україні території.

Чимало українців у соцмережах уже звинуватили Ткаченка в розповсюдженні російського ІПСО. Серед критиків – народний депутат і військовий ЗСУ Сергій Рудик. «Коли прочитав «сенсацію» про 150 тисяч ВПО, які повернулися на окуповані території, – був впевнений, що це російське ІПСО. Чергова пропагандистська теза з Лубянки чи п'яні дописи Мєдвєдєва. А ні, виявилося, що це наші корисні ідіоти, а точніше один з них, вирішив «порассуждать», хайпанути, прославитися. І не будь-хто, а цілий заступник голови фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді. 25-й номер партійного списку», – обурився Рудик. На його думку, такі заяви «виконують план російської пропаганди на місяці вперед».

Також прокоментувала гучну статистику й журналістка та політична аналітикиня Марина Данилюк-Ярмолаєва. За її словами, приблизно 70 тисяч жителів і лишалось у Маріуполі на час окупації, але до російського вторгнення місто було півмільйонним.

У коментарях до дописів Рудика та Данилюк-Ярмолаєвої українці розділилися на два табори. Частина користувачів погоджується, що заява Ткаченка підіграє російські пропаганді. Інша ж частина вважає, що нардеп має рацію.

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров займається розкраданням окупованого Маріуполя. У пріоритеті перебуває обладнання, яке продають за великі гроші, хоча воно не буде функціонувати повноцінно – його розбирають на складові частини. Крім того, кадирівці масово вивозять металобрухт у промислових масштабах.

До слова, у Маріуполі окупанти продають квартири за майже 10 млн рублів (приблизно $104,2 тис). У Маріупольській міськраді кажуть, що окупанти звели два іпотечних будинки по бульвару Хмельницького, у Приморському районі Маріуполя. Тепер квартири виставили на продаж. Ціна обурила місцевих жителів.