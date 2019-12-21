Про газовий компроміс між «Газпромом» і «Нафтогазом»

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

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Ключовий підсумок - газової війни не буде. Всі можуть їхати на канікули

Газовый компромисс

Компромисс – это когда обе стороны недовольны. Так что у нас самый настоящий компромисс в переговорах Газпрома и Нафтогаза. И только исходя из того, что украинская позиция в переговорах была сильной, кажется, что мы должны быть недовольны больше. Ведь это Газпром прежде всего нуждался в украинской трубе, дабы выполнить свои обязательства перед европейскими партнерами, а это давало украинской стороне рычаг давления. Но может так только кажется, тем более, что мы изначально были тут болельщиками одной из команд и могли неверно оценивать потенциал, как болельщики Динамо Киев все еще ждут если не побед над Реалом, так по крайней мере над левыми командами из Скандинавии.

Транзитный договор между Нафтогазом и Газпромом будет подписан на 5 лет. При этом, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд кубометров.

Украинская сторона хотела и настаивала на 10-и летнем контракте, Газпром хотел один год. Так что как и завещал один великий мастер переговоров, встретились посередине. Это первая уступка, на которую пошла Украина. И тут же была уступка со стороны России.

Вторая уступка в том, что Украина согласилась уменьшить объем и по прокачке газа. Наша изначальная позиция была - 60 млрд кубометров ежегодно. В результате, получили 65 в первый год и 40 в последующие. Тут надо понимать, что 65 млрд кубометров газа в первый год нельзя считать победой Украины или уступкой Газпрома. Просто потому что в 2020 году точно не будет никакого Северного потока 2, так что России все равно нужна была бы украинская труба почти на полную мощность. Не исключено, что они прокачают и больше этого объема. Ведь в лучшем случае в 2020 году заработает, да и то не на полную мощность, турецкий поток. А он рассчитан только на Турцию.

Таким образом, реально Россию интересовало уменьшение объема транзита через Украину начиная с 2021 года. И она его получила. Украина отошла тут от базовых требований в 60 млрд кубометров ежегодно. Правда, не в полном объеме удовлетворив Россию, так что опять где-то посередине. Что мы не знаем, так это стоимость прокачки, тариф. Поэтому пока говорить о финансовой стороне сложно, возможно, рост тарифа на прокачку компенсирует снижение объема транзита и тут мы увидим лишь сохранение лица России при сохранении экономического интереса Украины. В конце концов, не так важен объем прокачки, как сумма, которую мы ежегодно получаем за транзит.

Пикантность момента в том, что строительство Северного потока 2 уже остановлено. Попадать под санкции США никто не хочет. А значит, не исключено, что уровень транзита через Украину даже при всех прочих равных останется на уровне 2019 года минус турецкий поток еще очень очень долго. Конечно, осталось достроить небольшой участок. И тут кажется, что это скорее вопрос времени, как Россия попробует решить этот вопрос. Но для этого им нужен подрядчик, обладающий технологиями и не боящийся санкций США. А пока выходит так, что есть множество компаний, которые не боятся санкций США, но как то так получается, что все они из России, Ирана или Северной Кореи. А у этих стран как то не сложилось с технологиями.

В качестве уступки Россия также подает тот факт, что Газпром уже в этом году выплатит 3 млрд долларов. При этом, Нафтогаз отзывает другие иски.

Сначала, про эти иски. Они были основаны на том, что Украина понесет потери в том случае, если не будет транзита по нашей ГТС. Так как транзит будет, по крайней мере в ближайшие 5 лет, то потерь от остановки прокачки газа не будет. А значит и нет предмета исков. Поэтому данные иски в любом бы случае были отозваны при подписании контракта на транзит. Это не уступка Украины.

Теперь про выплату Газпрома. Это сложно назвать уступкой. Разве что сроки. Рано или поздно, Нафтогаз бы добился этих денег от Газпрома, замораживая и продавая его активы. Но это был бы сложный трудоемкий процесс, который бы мог занять 1-2 года. Но тут скорее Газпром снял груз с плеч, ведь иски Нафтогаза связали его по рукам и ногам, не давая даже размещать еврооблигации. Но с другой стороны для Газпрома этот шаг тяжелый с точки зрения сохранения лица, ведь они признали долг, который до этого очень долго отрицали и для питерских пацанов это была проблема. Но нам проблемы питерских до одного места, и поэтому выплата этих 3 млрд долларов есть приятная мелочь, но не огромный успех. Просто логичное завершение той огромной работы, которую Нафтогаз провел в Стокгольме.

Уже пошли разговоры о том, что эти 3 млрд долларов Россия обменяла на долг Януковича. Пока оснований для этого нет и это скорее выглядит как попытка питерских пацанов сохранить лицо, вот их друзья и друзья их друзей, в том числе и в Украине, распространяют такую мысль. Может на это намекало присутствие Силуанова, министра финансов России, на странной встрече Путина и Медведчука, где делали вид, что кум Путина причастен к компромиссу. Но это был бы неравноценный обмен. Нельзя ставит на одну чашу весов долг одной корпорации перед другой, который легко взыскать с помощью судов. И долг государства, которое очень тяжело заставить платить. Тем более, что 3 млрд долларов долга Газпрома - уже решенный факт. А когда там Суд в Лондоне решит, что мы должны выплатить по долгу Януковича – один Бог знает. Более того, Украина даже не может сделать это, ведь при реструктуризации еврооблигаций обязалась, что никто из держателей долга не получит условия лучше, чем условия реструктуризации. И эти договоренности, по идее, распространяются и на долг Януковича. Тем более, трудно представить себе, что кто-то в украинском правительство вот так возьмет и подпишет платежку о выплате России…

Судя по всему, нет договоренностей о покупке газа у Газпрома напрямую. Что хорошо, ибо этот вопрос слишком заполитизирован. В то же время, Украина давно готова была покупать газ у Газпрома по рыночным ценам, но Газпром не хотел продавать. Причина – не признание им долга в 3 млрд долларов. Сейчас этот долг признан и будет выплачен, а значит ничто не мешает в ближайшее время покупать Нафтогазу газ в том числе и у Газпрома. На общих условиях и на рыночном уровне.

Ключевой итог – газовой войны не будет. Все могут ехать на каникулы. И да, цена газа в ближайшее время будет очень сильно падать. Ведь готовясь к газовой войне, и Украина наполнила хранилища, и в ЕС они забиты под завязку. И теперь весь этот объем будет давить на рынок. И на выручку Газпрома. Мелочь, а приятно.

Джерело: блог Сергія Фурси

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