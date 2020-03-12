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    Економіка та фінанси

    Долар та євро стрімко здорожчали: курс валют на 12 березня

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    Долар та євро стрімко здорожчали: курс валют на 12 березня

    Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,62 грн/долар

    На 12 березня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 25,62 грн/дол.,.

    Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

    25.624000 грн за долар;

    29.049900 грн за євро;

    0.357500 грн за російський рубль;

    33.147200 грн за фунт стерлінгів.

    Порівняно з 11 березня курс усіх зазначених валют зріс.

    Також у НБУ заявили, що поточна ситуація на українському валютному ринку склалася під впливом психологічного чинника, який, імовірно, має короткостроковий ефект. 

    «Поточна ситуація на українському валютному ринку - і міжбанківському, і готівковому - склалася під впливом насамперед психологічного чинника, який, імовірно, має короткостроковий ефект. Національний банк має достатньо резервів для згладжування коливань курсу гривні - на сьогодні міжнародні резерви України становлять 26,8 млрд дол США, що є найвищим рівнем з листопада 2012 року», - наголосили в НБУ.

    Згідно з даними НБУ, з початку 2020 року офіційний курс гривні до долара США був вищий за 25 грн лише два дні: 3 лютого - 25,0294 грн за долар, 4 лютого - 25,0836 грн за долар.

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