Курс 27 грн за $1? Чому «впала» гривня, і до чого готуватися українцям інтерв'ю

За день наша національна валюта здала свої позиції по відношенню до долара на близько 1 грн Фото: Михайло Глуховський, «Главком»

«Дешевого долара уже не буде»

Торги на фондових ринках, які відбулися у понеділок, 9 березня, призвели до рекордного з 2008 року обвалення світових індексів. Цю подію економісти вже назвали «чорним понеділком», а дехто навіть називає початком нової світової кризи, подібної до тієї, що спостерігалася 12 років тому. Головною причиною такої ситуації на фондових ринках послужило рекордне падіння ціни на нафту (на 31% впала ціна на нафту марки Brent), що сталося внаслідок неможливості домовитися між Росією і ОПЕК і заяви Саудівської Аравії збільшити видобуток нафти на 2 млн барелів на день.

Ця ситуація найбільше позначилася на курсі російської національної валюти, яка за день по відношенню до долара подешевшав на 10 рублів. Але українців криза також не оминула. Лише за день наша національна валюта здала свої позиції по відношенню до долара на близько 1 грн, хоча, на відміну від РФ, Україна не є країною-експортером нафти.

П'ятьом відомим експертам «Главком» поставив запитання про причини падіння курсу гривні, її залежності від ціни на нафту, що з гривнею відбуватиметься завтра і чи слід бігти до обмінників, аби виграти на різниці курсів.

Віталій Шапран

член Ради НБУ

Чому слід за рублем «впала» гривня, хоча Україна не є країною-експортером нафти?

«Впала» під впливом загальних тенденцій. Один із факторів – припинилося надходження капіталу від нерезидентів на ринок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Навпаки, з 19 лютого до 9 березня ми спостерігали зниження вкладень нерезиднетів в ОВДП приблизно на 3%, або на 4 млрд грн. У порівнянні із початком 2019 року гривня все ще має високий курс по відношенню до долара США та євро, наші експортери все ще незадоволені. Я б сильно не панікував. Невідомо, скільки часу нафта буде дешевою. Є певна залежність між цінами на нафту та пшеницю і інші зернові, а також між цінами на нафту і залізорудну сировину. Але залежність цін була завжди через часовий лаг (економічний показник, що відображає відставання або випередження у часі) – відставання складає до місяця. Тому якщо війна між Саудівською Аравією і РФ закінчиться за тиждень, аграрні ринки не помітять обвалу нафти, мазуту та бензину на світових ринках.

Наскільки гривня залежна від цін на нафту?

Якщо ціни на нафту протримаються на низькому рівні більше 3-4 тижнів. Тоді залежність буде відчутною. Є два канали такої залежності: 1) країни-експортери нафти є нашими покупцями сталевого прокату та агроекспорту. Тому, якщо їх бюджети тріщать по швах, ми відчуватимемо це на власному експорті; 2) через паливо, яке виробляють з кукурудзи, пшениці та ріпаку. За умови зниження цін на нафту, ціни на паливо мають вирівнюватись, але також для цього потрібний час.

Що буде з курсом української національної валюти завтра і від чого його рівень залежатиме?

НБУ не дає прогнозів курсу гривні, а діє відповідно до стратегії інтервенції, яку затверджено Правлінням НБУ. Останній вікенд показав, що в Україні багато охочих заробити на паніці і вже 9 березня ми бачили в обмінниках курс продажу доларів на позначках 26 грн та навіть 26,5 грн за $1. Втім, на міжбанку сьогодні долар коштує 25,28 грн (купівля) та 25,32 (продаж). В обмінниках курсу вище 26,0 не знайти. Це показує, що НБУ виконує свою функцію і не дає заробити на громадянах сумнівним ділкам готівкового ринку. Міжбанк залишається орієнтиром для готівкового ринку, а значить, ситуація під контролем.

Яку пораду ви дали б простим українцям: чи варто позбуватися іноземної валюти зараз?

Якщо у вас найближчим часом намічена купівля товарів, або послуг, які прив’язані до вільно конвертованої валюти, то купуйте ту валюту, до якої прив’язана вартість бажаних товарів або послуг.

Вадим Бардась

аналітик Європейського інвестиційного центру

Чому слід за рублем «впала» гривня, хоча Україна не є країною-експортером нафти?

Економіка України відноситься до ринків, що розвиваються, з сировинним характером та залежністю від боргового капіталу, що було основним чинником зміцнення національної грошової одиниці. В Росії подібна ситуація, у них також все зав’язано на експорті сировини. Тому в умовах уповільнення глобального попиту зменшуються обсяги експорту та знижуються надходження валюти, що впливає на курс.

Наскільки гривня залежна від цін на нафту?

Гривня залежить від ділової активності в глобальній економіці, котра в свою чергу визначається обсягами споживання енергоресурсів. Між тим, зниження вартості нафти зменшить обсяги закупок енергетичного імпорту та позитивно вплине на поточний рахунок платіжного балансу України.

Що буде з курсом української національної валюти завтра і від чого його рівень залежатиме?

Гривня продовжить повзучу девальвацію через зниження ділової активності в глобальній економіці. Причина - зменшення обсягів експорту вітчизняних товарів та надходження боргового капіталу в Україну і збільшення потреби в емісії національної грошової одиниці для покриття дефіциту державного бюджету, доходи котрого суттєво завищені. Очікується, що курс долара в Україні перебуватиме в межах 25-26 гривень за $1 з поступовою девальвацією до верхньої межі. Враховуючи значний обсяг резервів Нацбанку, обвалу національної грошової одиниці не відбудеться.

Яку пораду ви дали б простим українцям: чи варто позбуватися іноземної валюти зараз?

Долар не потрібно поспішати скуповувати, оскільки Федеральна резервна система США збільшує обсяги емісії долара з $100 млрд до $150 млрд за добу, що призведе до збільшення грошової маси в глобальній економіці та росту цін на товари та послуги. Найоптимальніший варіант - купівля золота.

Фурса Сергій

інвестиційний банкір, фахівець відділу продажу боргових цінних паперів Dragon Capital

Чому слід за рублем «впала» гривня, хоча Україна не є країною-експортером нафти?

Тут є поєднання зовнішніх і внутрішніх причин. З одного боку це залежність від ситуації на світових ринках. Те, що ми вчора побачили – це чорний понеділок і можливість входу у рецесію, тобто у світову фінансову кризу, що зараз є реальним. Звісно, що в такі моменти гривня опиняється під тиском. З іншого боку причина падіння курсу – це наші проблеми у взаємовідносинах з МВФ. Впливають на це риторика зміни курсу, новий олігархічний уряд, намагання ревізувати більшість реформ, які були зроблені.

Наскільки гривня залежна від цін на нафту?

Наша валюта не залежить від цін на нафту.

Що буде з курсом української національної валюти завтра і від чого його рівень залежатиме?

Гривня залишатиметься під тиском. Чи ситуативно послабиться цей тиск на тлі сьогоднішнього «відскоку» на світових ринках, невідомо. Але загалом проблеми у співпраці з МВФ нависатимуть над гривнею, якщо можна так сказати, бо без співпраці з ними у нас нічого хорошого не буде. Так чи інакше, у нас найближчим часом є закритим доступ на зовнішніх ринках. Це створюватиме додатковий тиск на гривню, інвестори тікатимуть з України. Як Україна діятиме залежить від того, наскільки сильним буде падіння курсу гривні по відношенню до долара. Загалом курс гривні все одно падатиме під тиском зовнішніх факторів. Наявність резервів НБУ, дійсно, створює нам запас міцності. Але цей фактор тимчасовий. Рано, чи пізно резерви вичерпаються і на той момент буде ще більш боляче ніж, якщо б ми зараз прийшли до МВФ і домовилися з ними.

Яку пораду ви дали б простим українцям, чи варто позбуватися іноземної валюти зараз?

Доларів точно непотрібно позбуватися. Чи потрібно панікувати і йти купувати валюту? Нехай люди визначаються самі.

Василь Юрчишин

Директор економічних і соціальних програм Центру ім. О.Разумкова

Чому слід за рублем «впала» гривня, хоча Україна не є країною-експортером нафти?

Я б не пов’язував би так гривню до рубля, бо це штучне пов’язування. Через кризи і на нафтових ринках, і через коронавірус валюти висхідних країн (країн з економіками, що розвиваються) дешевшатимуть. Це об’єктивна причина, яка завжди з’являється, коли щось іде негаразд на світових ринках. А якщо валюти слабкі, то капітали намагаються втекти у так звані «тихі гавані» і найвірогідніше, що долар зміцнюватиметься і надалі. Причому не лише у відношенні до висхідних країн, а й у відношенні до розвинених країн.

Українська економіка є слабкою, офіційні інститути визнають її падіння. У нас слабка економічна динаміка, є торговельні дефіцити. Слід враховувати, що інтерес нерезидентів до ОВДП, який підтримував наші валютні ринки, нині суттєво знизився. Є висока ймовірність, що почнеться відтік нерезидентів з ринків ОВДП. Це також чинник послаблення національної валюти… Тобто тут перетин міжнародних і внутрішніх чинників 50Х50, які вказують на те, що найвірогідніше за все гривня дешевшатиме. Проте не бачу підстав для панічних настроїв.

Сподіваюся, що НБУ не допустить шокових сплесків. Минулого року НБУ гарно наростив валютні резерви. Зараз резерви становлять понад $26 млрд. Думаю, частину з них можна буде витратити на те, щоби пом’якшити шоки попиту, які швидше за все можуть статися на валютних ринках.

Наскільки гривня залежна від цін на нафту?

Здешевлення нафти означає здешевлення газу. Тому теоретично українці від цього могли б виграти. Але разом із здешевленням нафти фондові біржові ринки також негативно реагують і інших складових. Найвірогідніше відбудеться зниження сукупного попиту на наші експортні товари, на ті ж самі метали, напівфабрикати. Сумарно ми відчуємо девальвацію. Але навряд чи якісь окремі ринки відчують суттєве пожвавлення. Можливо, внутрішній ринок трохи почуватиметься сильнішим у зв’язку з тим, що багато країн вводять різні обмеження на експорт і імпорт. Але я б не сказав, що українські ринки це відчують надзвичайно сильно.

Що буде з курсом української національної валюти завтра і від чого його рівень залежатиме?

Залежить від того, наскільки продовжиться цей «чорний понеділок» і яка буде у нього подальша динаміка. Слід не забувати, що це відбувається на фоні нафтових ринків і коронавірусу, все це взаємопов’язано. Деякі країни, особливо США, вдалися до екстраординарних заходів, наприклад, до скорочення Федеральним резервом базових ставок. Це досить вагомий чинник до того, щоби заспокоїти ринки. Боюся, що у нас буде навпаки, НБУ захоче підняти облікову ставку для того, щоби нібито запобігти відтоку капіталів, як він це робив у попередні роки.

Позитивний ефект у нинішній ситуації для нашої валюти буде, якщо НБУ проводитиме публічну, пояснювальну політику, почне проводити інтервенцію для недопущення шоків і не вживатиме сумнівних заходів. Один із них – різке підвищення облікової ставки, відтак і прибутковості ОВДП, щоби нібито привабити інвесторів. У цьому випадку девальвація відбуватиметься відносно спокійно на рівні 26 грн – 26,5 грн за $1. Середньорічний курс, як на мене, перебуватиме на позначці $26,5 грн. Вихід найближчим часом на 26 грн за $1 я не розглядаю як щось надзвичайне.

Яку пораду ви дали б простим українцям, чи варто позбуватися іноземної валюти зараз?

Якщо хтось хотів купувати долари, то потрібно було це робити два тижні тому, коли американська валюта була дешева. Зараз уже це немає сенсу. Знаєте, я б не грався нині у валютні ігрища. Дешевого долара, на мій погляд, уже не буде. Навряд чи у нас будуть вибори, під які приходять гроші, навряд чи стрімко зростатиме ринок ОВДП. Я би радив зберігати існуючий статус-кво, якщо у людини немає якихось термінових, невідкладних потреб.

Устенко Олег

радник президента України Володимира Зеленського

Чому слід за рублем «впала» гривня, хоча Україна не є країною-експортером нафти?

Україна є так званою малою відкритою економікою. Така економіка практично завжди слідує за тими змінами, які відбуваються у світовій економіці. Те, що ми спостерігали останні кілька днів можна звести до того, що почалася паніка на ринках енергетичного ресурсу, насамперед нафтовому. Ціна на нафту впала до мінімальних показників за останні 10 років. Ці показники повинні були налякати гравців у світовому економічному просторі. Паралельно з цим вони повинні були надіслати чіткий сигнал і кредиторам і інвесторам. Те, що ми спостерігаємо в Україні йде через кілька основних каналів:

1) зниження ціни на енергоринках. На цьому тлі зростають ціни на золото. Світова економіка готується до того, що можлива широкомасштабна фінансово-економічна криза. Це означає, що на усю сировину ціни підуть вниз.

Більше половини українського експорту – це сировина. Якщо ціни на нею падатимуть, то наші експортери не отримуватимуть ті гроші, які планували. Тобто потенційно закачування валюти може бути зменшене;

2) зміна поведінки інвесторів і кредиторів. Прямі іноземні інвестори починають шукати «тихі гавані» для себе. Як правило, в такий період часу вони вкрай небажано вкладають кошти у країни, які розвиваються, зокрема і в Україну. Потенційно надходження таких інвестицій в країну може бути зменшене. В той же час кредитори вкрай неохоче позичають у цей період гроші. Все це одразу відображається на курсі гривні. Те, що ми з вами зараз бачимо – це відображення негативних трендів, які спостерігаємо у світовій економіці;

3) доля основних світових валют. Федеральна резервна система США уже знизила облікову ставку. Очікуються якісь дії з боку Європейського центрального банку, який, на мій погляд, наскільки можливо намагатиметься копіювати поведінку Федеральної резервної системи США.

До цього всього можна додати епідемію коронавірусу і ми отримуємо чи не ідеальний шторм, який може вибухнути у світовій економіці. А хвилі від такого шторму можуть простягатися далеко.

Наскільки гривня залежна від цін на нафту?

Опосередковано вона залежить через наш сировинний експорт. Якщо взагалі подивитися на наш ВВП, то майже його третина залежить від стану сировинних ринків, де основний продукт там – нафта. Тому в даному випадку ми достатньо залежні, ледь не на третину.

Що буде з курсом української національної валюти завтра і від чого його рівень залежатиме?

Було б надзвичайно небезпечно, якщо би ми з вами побачили масовані інтервенції з боку НБУ, якби курс не змінювався. Надіюся, що цього і не відбудеться. У нас є певний запас курсу до 27 грн за $1, прописаний в бюджеті. Окрім того, маємо достатні золотовалютні резерви, що є нашою подушкою безпеки, яка дає можливість подолати кризу без втрат. Між тим, потрібно вживати захисні важелі. Зокрема, що стосується нашого експорту, наскільки його можливо підтримати в тому числі якимись нетрадиційними засобами до помірного протекціонізму… Головне правило в тому, що в жодному випадку непотрібно панікувати. Шторм у світовій економіці, якщо буде, то він буде, хочемо ми цього, чи ні.

Яку пораду ви дали б простим українцям, чи варто позбуватися іноземної валюти зараз?

Не слід намагатися виграти на коливаннях валют, оскільки навіть професійні гравці тут не завжди виграють. Правильний підхід – мати збереження у трьох валютах, гривні, євро і доларах.

Михайло Глуховський, «Главком»