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ДТЕК очолив рейтинг приватних інвесторів за час повномасштабної війни

Новини компаній
Дарія Демяник
glavcom.ua
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ДТЕК очолив рейтинг приватних інвесторів за час повномасштабної війни
Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко наголосив, що основна частина грошей спрямовується на відновлення пошкоджених окупантами ТЕС
фото: dtek.com

ДТЕК став найбільшим приватним інвестором за час повномасштабної війни

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова стала найбільшим приватним інвестором в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Інвестиції компанії склали 41,2 млрд грн. Про це йдеться у рейтингу видання NV.

«Українські компанії найбільше вкладають коштів у розвиток власного бізнесу після початку великої війни. Лідер рейтингу NV Топ-50 найбільших інвесторів за час великої війни – компанія ДТЕК інвестувала 41,2 млрд грн», – йдеться у ньому.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко наголосив, що основна частина грошей спрямовується на відновлення пошкоджених окупантами ТЕС.

«Наше стратегічне завдання – будівництво нової зеленої генерації, яка підвищить стійкість української енергосистеми, а також розвиток клієнтських сервісів і запровадження технологічних рішень щодо покращення якості послуг для наших клієнтів», – сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ДТЕК інвестував 17 млрд грн у вуглевидобуток для стабільності енергосистеми за час повномасштабної війни.

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Теги: інвестиції будівництво рейтинг Україна Рінат Ахметов ДТЕК

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