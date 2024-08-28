ДТЕК назвав області з найбільшими обсягами знеструмлень через обстріли

Найбільше відновлень постачання електрики за минулу добу було на Дніпропетровщині

Енергетики ДТЕК повернули світло для 39 тис. осель у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Найбільше відновлень було на Дніпропетровщині, південь якої постійно страждає від ворожих ударів. Тут за минулу добу енергетики повернули світло у 35 тис. осель. Про це повідомляють у ДТЕК.

Тим часом Донеччина залишається ареною найбільш активних боєзіткнень. Попри постійні обстріли за добу енергетикам вдалося повернути світло у домівки 3,7 тисячі родин. Ще для 390 родин, чиї оселі знеструмлювалися внаслідок обстрілів, енергетики відновили світло на Одещині.

У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, фахівці ДТЕК повертали світло вже десятки разів через масштабні руйнації внаслідок обстрілів.

Нагадаємо, за минулий тиждень ДТЕК Ахметова повернув світло у 433 тис. осель на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині.