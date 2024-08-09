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Операція в Курській області: «Вагнерівці» зробили заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Операція в Курській області: «Вагнерівці» зробили заяву
«Вагнерівці» прокоментували події у Курській області
фото з відкритих джерел

«З найпершого дня, з найпершого бойового завдання ми мали лише одну мету – відстоювати інтереси Батьківщини, допомагати процвітанню Росії та захищати російський народ», – ПВК «Вагнер»

Сьогодні, 9 серпня, командири ПВК «Вагнер» відреагували на ситуацію у курській області РФ та заявили, що готові захищати російський народ. Про це йдеться в одному з їх Telegram-каналів.

«З найпершого дня, з найпершого бойового завдання ми мали лише одну мету – відстоювати інтереси Батьківщини, допомагати процвітанню Росії та захищати російський народ. І ми готові за це стояти до останньої краплі крові. Наші сили готові прийти на допомогу Батьківщині та розвернутися в бойові порядки за першим покликом. Так, як це завжди було», – заявили у ПВК «Вагнер».

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, група «Вагнера» відійшла з лінії фронту в Україні у травні 2023 року, її замінили нерегулярні формування чеченського та російського «добровольчого корпусу» міноборони. «Африканський корпус» міноборони Росії замінив дислокації «Вагнера» у Сирії та Лівії наприкінці 2023 та на початку 2024 року відповідно. Проте група «Вагнера» зберігає незалежні дислокації у Білорусі, Малі та Центральноафриканській Республіці.

До слова, російське Міністерство оборони показало відео з перекиданням резервів у Курську область для відбиття українського наступу. На одній з цих вантажівок видно тактичний знак окупантів, які воюють на Харківщині.

Зауважимо, у Курській області бойові дії ведуться «за кілька десятків кілометрів» від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в Коренево, а також робилися спроби зайняти Ольгівку з Крем'яним. 

Також є інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. Як пишуть пропагандистські воєнкори, найбільшою проблемою в організації оборони на Курському тактичному напрямку залишається роздробленість підрозділів та відсутність належної кількості сил.

Як повідомлялося, заступник командувача Центру розвідки Міноборони Естонії Янек Кессельманн вважає, що через неготовність до бойових дій у Курській області Росія буде змушена передислокувати свої війська з низки інших напрямків.

З'явилася інформація, Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

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Теги: ПВК «Вагнер» росія росіяни Україна ЗСУ війна

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