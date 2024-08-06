Bild: Будівництво дороги у Німеччині раптом стає військовим видатком

Влада ФРН включатиме у військові витрати ремонт доріг, щоб досягти потрібного НАТО показника витрат на оборону. Про це пише видання Bild.

Відповідно до запитів Північноатлантичного альянсу, Німеччина має щорічно витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП. Сприяти виконанню цього завдання до 2028 року покликаний спеціальний фонд у розмірі понад 100 млрд євро. Однак дослідники з Інституту німецької економіки в Кельні сумніваються, що поставлені завдання будуть виконані.

Уряд ФРН йде на різні хитрощі, щоб пред'явити потрібний «двовідсотковий результат», пише видання. Минулого року, наприклад, як «військові витрати бюджету» були представлені відсоткові платежі до вищезазначеного спецфонду. Зараз, зважаючи на все, на додаток до інвестицій в обладнання, персонал і пенсійні витрати бундесверу збираються включити до «військових витрат» кошти, які витрачають на будівництво доріг у країні.

«На наш погляд, витрати на необхідну з військової точки зору частину інфраструктури також повинні бути включені», – пояснив позицію влади один із високопосадовців уряду.

Йдеться, зокрема, про так звану базову військову дорожню мережу – рейки, дороги і мости, які використовуватимуться бронетанковими колонами у разі оборони. Наголошується, що НАТО надає певну свободу дій при розрахунку оборонних витрат.

Наразі Німеччина також включає кошти допомоги Україні та витрати на знищення старої зброї. «Суть проблеми полягає в тому, що федеральний уряд, на жаль, залишає абсолютно непрозорим питання про те, як складається звіт для НАТО», – сказав економіст Губертус Бардт.

Звичайний оборонний бюджет країни має збільшитися до 80 мільярдів євро до 2028 року – з 53,5 мільярдів євро в попередньому році. Гроші повинні, серед іншого, шляхом скорочення витрат на загальне фінансове адміністрування з 31 мільярда євро до 3 мільярдів євро. Бардт вважає, що це недосяжно. «Фактичні завдання фінансування буде покладено на новий уряд», – критикує ініціативу він.

До слова, за п'ять-вісім років збройні сили РФ будуть оснащені матеріалами та особовим складом, що зробить можливим наступ на НАТО. Про це заявив генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр.Генерал додав, що потрібно готуватися до нападу РФ у найближчі роки.