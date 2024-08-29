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ДТЕК інвестував 17 млрд грн у видобуток вугілля з початку вторгнення

Дарія Демяник
glavcom.ua
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ДТЕК інвестував 17 млрд грн у видобуток вугілля з початку вторгнення
Минулого року шахтарі компанії ввели у роботу 26 нових вугільних лав
фото: depositphotos.com

Цьогоріч енергетичний холдинг Ахметова планує ввести у роботу 27 нових вугільних лав

Компанія ДТЕК інвестувала 17 млрд гривень власних коштів в українські шахти з початку повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що ці гроші були спрямовані на капітальні ремонти гірничих виробок, комплектацію вугільних лав, оснащення шахт прохідницьким устаткуванням, а також на підземний шахтний транспорт та підтримку виробничих потужностей.

У компанії наголосили, що вкладені кошти дозволяють підтримувати необхідні для роботи теплової генерації запаси палива, а також продовжувати посилено готуватися до найближчого опалювального сезону.

«Для теплової генерації зараз, м’яко кажучи, не найкращі часи. 90% її потужностей зруйновано або пошкоджено ворожими атаками. Але, як би складно не було, ми спрямовуємо усі наявні ресурси як на ремонти та відновлення теплоелектростанцій, так і підтримку їх необхідними запасами палива», – розповів генеральний директор ДТЕК «Енерго» Ільдар Салєєв.

Раніше повідомлялося, що цьогоріч шахтарі ДТЕК планують ввести у роботу 27 нових вугільних лав.

З початку року вони вже ввели 11, ще 16 планують у серпні – грудні. Минулого року шахтарі компанії ввели у роботу 26 нових вугільних лав.

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Теги: вугілля гроші Україна ДТЕК

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