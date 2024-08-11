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Операція у Курській області: Росія евакуювала понад 76 тис. людей

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Операція у Курській області: Росія евакуювала понад 76 тис. людей
РФ ввела режим контртерористичної операції на території Курської, Брянської та Бєлгородської областей
фото: ТАСС

Відповідно до даних Росстату, населення Курської області перевищує мільйон людей

РФ евакуювала понад 76 тис. людей з Курської області. За даними міністерстві з надзвичайних ситуацій Росії, у 60 тимчасових пунктах розміщення перебувають понад 4,3 тисячі осіб. Про це повідомляє DW.

Мер Курська Ігор Куцак повідомив, що місцеві адміністрації отримали понад 16 тисяч заяв від осіб, які залишили прикордонні райони. Відповідно до даних Росстату, населення Курської області перевищує мільйон людей.

Нагадаємо, що Російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу. Також Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

До того ж міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі. 

До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію (КТО) для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.

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Теги: росія росіяни евакуація Україна ЗСУ війна

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