Для інформаційного ефекту ФСБ може організувати провокації на електростанції

Наратив російських пропагандистів про потенційне захоплення Курської АЕС використовується, щоб залякати власне місцеве населення та західну спільноту

Сьогодні виповнюється рівно два роки з того дня, коли на Курській АЕС відбувся ряд технічних збоїв, які голова ФСБ Бортніков пізніше назвав українськими диверсіями.

Різниця в часі між реальними проблемами з постачанням електрики та заявами Бортнікова склала майже 12 місяців.

На сьогоднішній день, наратив російських пропагандистів про потенційне захоплення Курської АЕС українськими військами використовується як найбільш перспективний, щоб залякати власне місцеве населення та західну спільноту. Однак, навряд чи українське командування буде настільки розтягувати довжину логістики між кордоном та Курчатовим.

Натомість, для інформаційного ефекту ФСБ може організувати провокації на електростанції. Наприклад, імітувавши напад української ДРГ та вбивши кількох співробітників станції.

Звісно з відео і улюлюканням воєнкорів.

Цільовою аудиторією очевидно буде МАГАТЕ і Китай.

Так чи інакше, ситуація в інформаційному просторі може бути неочікуваною.