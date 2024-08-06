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З початку року ДТЕК запустив 11 нових вугільних лав

Дарія Демяник
glavcom.ua
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З початку року ДТЕК запустив 11 нових вугільних лав
Пыдприємства ДТЕК продовжують посилено готуватися до наступного опалювального сезону
фото з відкритих джерел

Для стабільної роботи енергосистеми ДТЕК запускає нові вугільні лави

З початку цього року шахтарі ДТЕК ввели у роботу 11 нових вугільних лав, щоб підтримувати стабільний вуглевидобуток. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що підприємства ДТЕК продовжують посилено готуватися до наступного опалювального сезону. Енергетики ремонтують та відновлюють ТЕС, а шахтарі підтримують необхідні для роботи електростанцій запаси палива. Загалом у січні-липні цього року шахтарі ДТЕК Енерго вже ввели у роботу 11 нових вугільних лав. Це дозволяє забезпечувати накопичити достатні запаси до зими.

«Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням пошкоджених та зруйнованих атаками потужностей ТЕС. А шахтарі роблять все можливе, щоб ці потужності мали достатні запаси палива для покриття літніх та зимових піків споживання електрики. Для цього реалізуємо план на цей рік – ввести у роботу 27 нових лав. 11 вже ввели, ще 16 плануємо у серпні – грудні», – наголосив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення енергетики ДТЕК Ріната Ахметова 41 раз підіймали теплоелектростанції «з нуля» після масованих обстрілів.

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Теги: ДТЕК енергетика електроенергія опалення вугілля

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