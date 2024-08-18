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Десантники на Курщині затрофеїли новітній російський танк

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Десантники на Курщині затрофеїли новітній російський танк
Російський танк Т-90М «Прорив», який захопили львівські десантники
фото: скріншот із відео

Росіяни покинули танк, довівши його до несправності

Під час рейду у Курській області військові з 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади затрофеїли новітній російський танк Т-90М «Прорив». У пресслужбі 80-ї бригади розповіли, що росіяни покинули танк, довівши його до несправності.

«Десантники 80-ки швидко оцінили та освоїли «аналоговнєтну» техніку, відремонтували, завели й тепер машина війни нищитиме своїх творців на боці України», – повідомили у бригаді.

Офіцер 80-ї ОДШБр Ігор розповів, що техніку захопили під час прориву в тил противника. Один з окупантів без успіху намагався завести танк.

«Ми відпрацювали й дивимось, що між деревами проглядається шматок металу. Побачили, що це техніка, але вона не була заведеною. Я побачив, як хтось вилазить на цю техніку. А це механік застрибнув в танк і хотів його завести, але ніяких дій не відбулося, він вистрибнув з люка й пішов. Виявляється, танк не завівся, бо там всього-на-всього розряджені акумулятори», – розповів Ігор.

Він додав, що військові поміняли акумулятори, завели танк, але зазначили, нова російська техніка малоефективна в роботі.

Раніше росіяни заявили, що ЗСУ знищили ще один міст на Курщині. 

Також повідомлялося, що операцію у Курській області у Києві обговорювали понад рік.

Крім того, президент Володимир Зеленський розповів, як просувається операція ЗСУ на Курщині. 

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Теги: історія військові Володимир Зеленський Україна президент місто столиця росіяни комендатура

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