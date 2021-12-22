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    «Чорний» сніг на Прикарпатті: в уряді озвучили причини його появи

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    У Держпродспоживслужбі &nbsp;заспокоїли, що загрози від снігу для людей немає - «Чорний» сніг на Прикарпатті: в уряді озвучили причини його появи
    У Держпродспоживслужбі  заспокоїли, що загрози від снігу для людей немає
    фото ukrinform.ua

    Питання роботи Бурштинської ТЕС контролює виконуючий обов’язки міністра екології України

    «Чорний» сніг, який випав біля Бурштинської ТЕС на Прикарпатті є наслідком роботи теплогенеруючого об’єкту. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Івано-Франківську на брифінгу, пише «Укрінформ».

    «Україна бачила цей випадок, коли сніг був сірого і чорного кольору. Такі випадки траплялись раніше. Дійсно, це, очевидно, наслідок роботи теплогенеруючого об’єкту», – зазначив Шмигаль.

    За словами прем’єр-міністра, питання роботи Бурштинської ТЕС нині перебуває на особистому контролі у виконуючого обов’язки міністра екології України. Про це є звернення народних депутатів від Прикарпаття, нагадав Шмигаль, проводиться відповідна робота. Він зауважив, що найближчим часом голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук здійснить інспектуючий візит на це підприємство.

    «За необхідності (для цього візиту – ред.) будуть включені правоохоронні органи. Безумовно, станція є об’єктом сертифікованим і ліцензованим. Безумовно, вона підлягає контролю зі сторони держави», – зауважив Шмигаль.

    До слова, в Держпродспоживслужбі спростували слова нардепа Ігоря Фріса про результати аналізів чорного снігу на Івано-Франківщині. Там зазначили, що проведені аналізи свідчать, що загрози для людей немає. Народний депутат Ігор Фріс повідомив, що згідно наявних у нього аналізів снігу у Галичі було виявлено перевищення ртуті і сажі в рази але, втім, не продемонстрував копій лабораторних досліджень.

    Нагадаємо, 16 грудня у Галичі та навколишніх селах, що на Івано-Франківщині, випав чорний сніг. Мешканці Галицької громади висловили занепокоєння.

    Теги: ТЕС депутат Івано-Франківщина Україна Денис Шмигаль
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    «Чорний» сніг на Прикарпатті: в уряді озвучили причини його появи