США оговтуються від урагану Іда: кількість жертв наближається до семи десятків

Ураган обрушився на США тиждень тому

Щонайменше 68 осіб загинули у США в результаті потужних злив та повеней, спричинених ураганом Іда. Про це повідомляє Daily Mail.

У штаті Луїзіана через тиждень після того, як ураган настигнув США, майже 600 тисяч людей залишаються без електроенергії у будинках. Також у даному штаті зафіксували 13 летальних випадків, пов'язаних з ураганом та його наслідками. Ще 50 осіб загинули на північному сході США.

За даними Національної метеорологічної служби США, кількість денних опадів у Центральному парку Нью-Йорка побила 94-річний рекорд у 10 см і становила 18 см. Крім того, Іда призвела до значного підвищення рівня річок у середній Атлантиці й Новій Англії.

Напередодні президент США Джо Байден відвідав постраждалий від урагану Іда Новий Орлеан. На разову допомогу жителям штату Луїзіана виділили $100 млн.

Як відомо, у США лютував ураган Іда. У Нью-Йорку ввели режим надзвичайного стану, закрили метро й основні автомагістралі, а також були скасовані сотні рейсів у міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді. Також у місті метро перетворилося на море.

До слова, ураган Іда змінив напрямок течії річки Міссісіпі.