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    Економіка та фінанси

    Електропостачання в Бурштинському енергоострові під загрозою через занижені прайс-кепи, – федерація роботодавців

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    Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу б'є на сполох через ситуацію, яка склалася&nbsp;в Бурштинському енергоострові - Електропостачання в Бурштинському енергоострові під загрозою через занижені прайс-кепи, – федерація роботодавців
    Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу б'є на сполох через ситуацію, яка склалася в Бурштинському енергоострові

    Федерація роботодавців закликала НКРЕКП виправити ситуацію з ціновими обмеженням в Бурштинському енергоострові

    Цінові обмеження в Бурштинському енергоострові на рівні нижче мінімальної собівартості виробництва електроенергії створює ризик для стабільності електропостачання у Львівській, Івано-Франківській та Запорізькій областях.

    Про це йдеться в листі Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу (ФРПЕК) до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка.

    «Поточні ціни на електричну енергію в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» не дозволяють закуповувати необхідні для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2021-2022 року обсяги вугілля та створюють реальні передумови до дестабілізації роботи всієї енергосистеми України», – йдеться у зверненні асоціації.

    У ФРПЕК наголосили, що при цінах на вугілля принаймні 2500 грн/т, собівартість виробництва струму на ТЕЦ і ТЕС становить не менше 2,5 грн/кВт.год, у той час як цінові обмеження залишаються на рівні 96 коп./кВт.год у нічні години та 2 грн/кВт.год у години максимуму навантаження.

    «У поєднані з фактором збитковості роботи ТЕЦ, а також неможливості імпорту електроенергії з країн ЄС з огляду на його економічну недоцільність через величезну різницю в цінах, така ситуація є критичною та вимагає невідкладного втручання регулятора для якнайшвидшого підняття прайс-кепів у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС», – йдеться в листі.

    Асоціація закликала НКРЕКП виправити ситуацію з ціновими обмеженнями в Бурштинському енергоострові та вирівняти прайс-кепи до рівня Об’єднаної енергосистеми України.

    Нагадаємо, 31 серпня припинила роботу Калуська ТЕЦ через брак вугілля. ТЕЦ працює відокремлено від основної енергосистеми України, в Бурштинському енергоострові.

    Ціна, за якою державна ТЕЦ може продавати електроенергію, обмежена рішенням НКРЕКП і не покриває собівартість виробництва електроенергії.

    Теги: ТЕС енергетика НКРЕКП вугілля ТЕЦ
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    Електропостачання в Бурштинському енергоострові під загрозою через занижені прайс-кепи, – федерація роботодавців