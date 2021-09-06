Електропостачання в Бурштинському енергоострові під загрозою через занижені прайс-кепи, – федерація роботодавців

Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу б'є на сполох через ситуацію, яка склалася в Бурштинському енергоострові

Федерація роботодавців закликала НКРЕКП виправити ситуацію з ціновими обмеженням в Бурштинському енергоострові

Цінові обмеження в Бурштинському енергоострові на рівні нижче мінімальної собівартості виробництва електроенергії створює ризик для стабільності електропостачання у Львівській, Івано-Франківській та Запорізькій областях.

Про це йдеться в листі Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу (ФРПЕК) до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка.

«Поточні ціни на електричну енергію в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» не дозволяють закуповувати необхідні для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2021-2022 року обсяги вугілля та створюють реальні передумови до дестабілізації роботи всієї енергосистеми України», – йдеться у зверненні асоціації.

У ФРПЕК наголосили, що при цінах на вугілля принаймні 2500 грн/т, собівартість виробництва струму на ТЕЦ і ТЕС становить не менше 2,5 грн/кВт.год, у той час як цінові обмеження залишаються на рівні 96 коп./кВт.год у нічні години та 2 грн/кВт.год у години максимуму навантаження.

«У поєднані з фактором збитковості роботи ТЕЦ, а також неможливості імпорту електроенергії з країн ЄС з огляду на його економічну недоцільність через величезну різницю в цінах, така ситуація є критичною та вимагає невідкладного втручання регулятора для якнайшвидшого підняття прайс-кепів у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС», – йдеться в листі.

Асоціація закликала НКРЕКП виправити ситуацію з ціновими обмеженнями в Бурштинському енергоострові та вирівняти прайс-кепи до рівня Об’єднаної енергосистеми України.

Нагадаємо, 31 серпня припинила роботу Калуська ТЕЦ через брак вугілля. ТЕЦ працює відокремлено від основної енергосистеми України, в Бурштинському енергоострові.

Ціна, за якою державна ТЕЦ може продавати електроенергію, обмежена рішенням НКРЕКП і не покриває собівартість виробництва електроенергії.