Ексміністр Ігор Уманський йде у велику політику

Ігор Уманський працює в державному управлінні з 1997 року

Уманський створює політичну силу «Національна економічна політика»

14 серпня 2021 року двічі Міністр фінансів Ігор Уманський презентував стратегію «Стрибок у неоіндустріальний світ» і розповів, яку економічну політику має проводити Україна, щоб забезпечити своїм громадянам добробут і гідне життя.

Для реалізації своєї стратегії «Стрибок у неоіндустріальний світ» Ігор Уманський створює нову політичну силу «Національна економічна політика».

«Щоб наздогнати Польщу за її сьогоднішнім рівнем ВВП на душу населення Україні потрібно 20 років потужного економічного розростання. Та навіть якби ми його мали, це все одно не допоможе. Ніхто не стоятиме на місці, поки ми наздоганяємо. Лише кардинальна зміна економічної парадигми дозволить Україні перестрибнути кілька сходинок і опинитись серед країн, що здатні забезпечити своїм громадянам гідний рівень життя», – заявив Ігор Уманський.

На заході були присутні більше 300 представників всіх областей України, включно з АР Крим: депутати Верховної Ради різних скликань, депутати місцевих рад, мери міст та представники громадських організацій і політичних партій України.

Ігор Уманський працює в державному управлінні з 1997 року. У різні роки займав посади в Міністерстві економіки, Національному Банку, Міністерстві фінансів, Державній іпотечній установі, «Укргазбанку». Двічі - з 2008 по 2010 і в 2020 - обіймав посаду міністра фінансів України.

Перебуваючи на позиції міністра фінансів в уряді Дениса Шмигаля, подав у правоохоронні органи пакет матеріалів про масштабну корупцію в податкових і митних органах (так звані «скрутки»).