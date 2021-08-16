ЗМІ оприлюднили нові подробиці смерті мера Кривого Рогу Павлова

Правоохоронці вилучили відео з камер спостереження, встановлених на території будинку мера Кривого Рогу Костянтин Павлова

На відео, яке було зняте за допомогою камер спостереження в будинку мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, чітко видно, як той ходить із рушницею в руках

При цьому, згідно з інформацією джерел у поліції, чоловік нібито приставляв рушницю собі до серця, буцімто прицілюючись. Про це йдеться у дописі Telegram-каналу «Политика Страны».

«Зняли відео з камер спостереження, де чітко видно, як загиблий мер ходить по дому з рушницею, приставляє собі її до серця, приміряючись, відставляючи, і знову приміряючи», – написали журналісти.

Зазначається, що потім на відео видно, як Павлов вставив у рушницю один патрон.

«Багато курить. З кимось переписується по телефону. Потім вистрілив. Позадкував до виходу, впав», – розповідають автори каналу жахливі подробиці смерті мера Кривого Рогу.

Уточнюється, нібито є навіть відео, як Павлов «вивалюється з вхідних дверей».

«На курку його палець, змиви, порохові гази, балістика. Сусід почув постріл о 6:37 ранку. Експертиза показує, що смерть настала приблизно у цей же час», – підсумували у дописі.

До слова, правоохоронці порушили кримінальну справу через смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються.

Нагадаємо,15 серпня на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. «Главком» зібрав найвідоміші факти про політика.

Зазначимо, про вбивство Костянтина Павлова заявив його однопартієць Вадим Рабінович.

Фото з місця загибелі Костянтина Павлова дивіться тут.