Експерт: Герус використовує старі платіжки для дискредитації енергореформи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Герус намагається зірвати енергореформу, маніпулюючи неактуальними рахунками з тарифами, які будуть перераховані та знижені, - експерт

Представник президента в уряді Андрій Герус маніпулює старими рахунками від постачальників з завищеними тарифами на електроенергію, які невдовзі будуть перераховані в напрямку помітного зниження. Про це написав на своїй сторінці в Facebook президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець.

«5 липня, на засіданні Кабінету Міністрів представник Президента Андрій Герус вчергове здійснив нападки на реформу ринку електричної енергії, заявивши, що ціна для деяких промислових підприємств підвищиться на третину, називаючи державні шахти. Цього разу Андрій Михайлович більш тонко маніпулював інформацією, ніж тиждень тому, коли об’явив «зростанням ціни на 50%» ніким не акцептовану пропозицію ПАТ «Центренерго» на електричну енергію у розмірі 2,30 грн/кВт*год.», - написав Трохимець.

Експерт пояснив, що постачальник електроенергії виставляє свої рахунки за 5-20 днів до початку розрахункового періоду, а остаточний розрахунок за місяць відбувається на підставі фактичних даних про споживання та фактичні ціни за електроенергію. В червні процес внесення змін в нормативні документи, що регулюють тарифи, відбувався з деяким відставанням від звичної процедури. Тому рахунки були сформовані в останній декаді червня до встановлення НКРЕКП граничних цін на електроенергію (так званий «прайс-ап»).

«Компанії-постачальники керувалися наявними у них даними та пропозиціями відносно цінових параметрів в новому ринку. Саме тому в рахунках з’явились не зовсім обґрунтовані ціни. Постачальники електроенергії, під час виставлення рахунків на липень, спирались на припущення про встановлення більш високої граничної ціни на ринку «на добу наперед» (1,8-1,85 грн/кВт*год). Тому для покриття прогнозованої ціни закупівлі електроенергії в новому ринку, для поставок за вільними цінами використовувалась базова ціна на рівні 1,8-1,95 грн/кВт*год без урахування тарифів на передачу та розподіл. Але, як стало відомо вже після впровадження нового ринку електроенергії, НКРЕКП встановила граничний тариф на рівні 1,64 грн/кВт*год. Також був підвищений тариф на передачу електроенергії ДП «НЕК «Укренерго» до 0,35 грн/квт*год.», - роз’яснив Трохимець.

Він повідомив, що у підсумку постачальники виставили рахунки на передплату з завищеними цінами. Але вже зараз старі рахунки відкликаються, формуються нові, які будуть відправлені споживачам. «Це означає, що при розрахунку за липень будуть використовуватись фактичні ціни на електричну енергію», - наголосив експерт.

Він також висловив сподівання, що будуть враховані надані Асоціацією енергетики НКРЕКП пропозиції щодо зниження тарифу на послуги ДП «НЕК «Укренерго» до 0,22 грн/кВт*год., що унеможливить значне зростання цін на електроенергію.

Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії». Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.