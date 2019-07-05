Призупинення дії тарифів на послуги «Укренерго» - диверсія проти нового ринку електроенергії, - експерт



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Експерт також зазначив, що тарифи на передавання електроенергії та послуги з диспетчерського управління «Укренерго» дійсно потребують перегляду і можливості для цього є

Ініціатори призупинення дії постанов НКРЕКУ щодо тарифів «Укренерго» на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління прагнуть торпедувати новий ринок електроенергії. Про це написав член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук на своїй сторінці в Facebook, коментуючи зупинку Окружним адмінсудом Києва дії постанов НКРЕКП, якими встановлено тарифи на послуги «Укренерго» за позовом АТ «Нікопольський завод феросплавів».

«Як інструмент впливу і зриву роботи ринку обрали тарифи «Укренерго», які звичайно впливають на кінцеву ціну електроенергії. Проблема у тому, що якби представники феросплавного бізнесу хотіли би змін тарифу, то не «торпедували» увесь ринок. До того ж, який щойно запустився. Тим паче, що у феросплавного бізнесу дещо не так із математикою та логікою. Заводи продають свою продукцію за валюту і за ринковими цінами. І тарифи на електроенергію у нас низькі. Вартість електроенергії в Україні нижче, ніж в Європі, і тому заяви про втрату конкурентоспроможності – не відповідають дійсності. Так, у Європі серед основних виробників феросплавів є Франція, Норвегія, Македонія. Тариф на електроенергію для промисловості (за даними Євростату): Франція - 1,11 євро за 1 кВт-год, Норвегія - 1,03 євро за 1 кВт-год, Македонія - 0,78 євро за 1 кВт-год. В Україні після реформи прогнозується - 0,78 євро за 1 кВт-год. Тобто, аж ніяк не дорожче», - написав Корольчук.

Експерт також зазначив, що тарифи на передавання електроенергії та послуги з диспетчерського управління «Укренерго» дійсно потребують перегляду і можливості для цього є.

«Дійсно зниження тарифу «Укренерго» дозволить знизити тариф для всіх учасників. Адже зараз у тарифі закладено нереально завищений баланс по виробництву «зеленої» електроенергії. Насамперед його потрібно переглянути. Також «Укренерго» може вийти на спецаукціони, де відбуваються торги на ресурс для втрат. Принаймні, такі кроки можуть зняти напруження навколо тарифів «Укренерго» та сумнівних судових рішень», - зазначив Корольчук.

Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії». Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.

27 червня Окружний адміністративний суд Києва за позовом АТ «Нікопольський завод феросплавів» зупинив дію двох постанов НКРЕКП, які встановили тарифи для Національної енергокомпанії «Укренерго» на передавання електроенергії та послуги з диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року. Зазначені постанови були ухвалені НКРЕКП для забезпечення функціонування нової моделі ринку електроенергії.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 3 липня подала апеляційну скаргу на рішення суду. Також в апеляціному порядку ухвалу Окружного адмінсуду Києва оскаржили НЕК «Укренерго» та ДП «Гарантований покупець».

Крім цього, компанія «Укрнерго» відправила до суду клопотання, яким просить скасувати припинення дії зазначених постанов НКРЕКП.