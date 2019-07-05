Тариф на послуги «Укренерго» можна знизити на 38%, - Асоціація енергетики



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Асоціація енергетики України запропонувала кроки, які сприятимуть зниженню тарифу на послуги «Укренерго»

Тариф на передачу електроенергії «Укренерго» можна знизити на 38% - до 0,215 грн за кВт-г. Асоціація енергетики пропонує конкретні кроки. Про це йдеться у зверненні голови Асоціації енергетики України Олександра Трохимця до голови НКРЕКП.

«Абсолютно реально знизити тариф на передачу електроенергії «Укренерго» з нинішніх 0,347 грн за кВт-г. до 0,215 грн за кВт-г. Тобто на 0,132 грн за кВт-г, або на 38%», - зазначається в зверненні.

Асоціація енергетики України пропонує три кроки, які сприятимуть зниженню тарифу на послуги «Укренерго». Зокрема, це:

- Купівля «Укренерго» електроенергії для покриття технологічних втрат на аукціонах у НАЕК «Енергоатом» по ціні 0,57 грн за кВт-г (передбачено по 1,62 грн за кВт-г.) Що дозволить знизити відповідну складову у тарифі «Укренерго» на 0,037 грн за кВт-г;

- Перегляд обсягу компенсації по PSO виробників електроенергії з відновлюваних джерел у зв’язку із актуалізацією обсягів її виробництва на друге півріччя – з 3,8 млрд. кВт-г до 2,7 млрд. кВт-г (обсяг, закладений в тариф на передачу електроенергії «Укренерго»). Що дозволить знизити відповідну складову у тарифі «Укренерго» на 0,084 грн за кВт-г;

- Рефінансування замість повернення кредитів в сумі 653 млн. грн, залучених НЕК «Укренерго», або визначення джерелом погашення даних кредитів кошти, які компанія отримує в якості оплати за пропускну спроможність міжнародного перетину на Бурштинському енергоострові. Що дозволить знизити відповідну складову у тарифі «Укренерго» на 0,011 грн за кВт-г.

Олександр Трохимець наголосив, що нинішній тариф на передачу електроенергії «Укренерго», який встановлено в розмірі 34,7 коп. за кВт, негативно впливає на ринкову ціну електроенергії для промислових споживачів. І висловив сподівання, що НКРЕКП ухвалить рішення про його зниження до 1 серпня поточного року.

Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії». Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.