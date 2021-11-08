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    Економіка та фінанси

    Експерт пояснив, чим загрожує Україні поточне рекордне подорожчання мінеральних добрив

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    Якщо ціни зростатимуть надалі, дрібні фермерські господарства будуть змушені суттєво скоротити використання добрив - Експерт пояснив, чим загрожує Україні поточне рекордне подорожчання мінеральних добрив
    Якщо ціни зростатимуть надалі, дрібні фермерські господарства будуть змушені суттєво скоротити використання добрив
    фото: Агробізнес сьогодні

    Через стрімке зростання цін у небезпеці можуть опинитися не тільки окремі фермерські господарства, а і продовольча безпека України загалом

    Через стрімке подорожчання мінеральних добрив в Україні фермери будуть змушені зменшувати їх використання. Таку думку профільному порталу Seeds висловив завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення ННЦ «Інститут аграрної економіки» Олександр Захарчук.

    На думку експерта, аграрії будуть змушені вдатися до таких заходів тому, що додатковий ефект від їх застосування не компенсує витрат на закупівлю. З цієї причини, на думку Захарчука, першими постраждають малі, середні та сімейні фермерські господарства, які обробляють землеволодіння на 400–500 гектарів і мають обмежені кошти на закупівлю добрив.

    «Ситуація загрожує продовольчій безпеці. Адже проблема полягає не лише у подорожчанні продуктів харчування, а й у меншому врожаї, доході, зменшенні валютної виручки та сплачених державі податків в агросекторі», – попереджає Олександр Захарчук.

    Зазначимо, що ціни на добрива в Україні у жовтні досягли максимального за часи незалежності України показника. Таке подорожчання пояснюється тим, що у виробництві добрив частка газу становить до 80%, адже тут він виступає і як сировина, і як енергоносій. На думку експерта, навесні 2022 року ціни на добрива можуть зрости ще на 30–70%.

    Раніше повідомлялося, що рекордне за останні роки підвищення цін на добрива назвали новою причиною подорожчання їжі.

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    Теги: ціни аграрії криза харчування безпека
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    Експерт пояснив, чим загрожує Україні поточне рекордне подорожчання мінеральних добрив