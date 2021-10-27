Енергетична криза. Аграрії розповіли, яку культуру відмовляться вирощувати

Подорожчання енергоносіїв вже помітно підвищило вартість мінеральних добрив

Через кризу на енергоринку вітчизняні аграрії, що займаються культивуванням кукурудзи, можуть перейти на вирощування сої. Про це повідомляє Latifundist.com із посиланням на засновника агрокомпанії «Волинь-Зерно-Продукт» Євгена Дудку.

За словами учасника аграрного ринку, доведеться змінювати профіль сільгоспвиробникам тому, що кукурудза є чи не найбільш витратною культурою з точки зору використання мінеральних добрив. Ціна ж на них, в свою чергу, суттєво залежить від вартості енергоносіїв, та, зокрема, газу.

«Серед витрат, у сфері рослинництва, мінеральні добрива в середньому займають 25-40%. Кукурудза найбільш затратна культура за використанням міндобрив, які стрімко дорожчають. Тому якщо газова криза протримається до весни, аграрії можуть відмовитися від кукурудзи і перейти на сою», – вважає експерт.

З його слів, частка витрат на міндобрива при вирощуванні кукурудзи становить 40%, а в сої всього 25%. Кінцева вартість тонни зерна кукурудзи в середньому становить 7 тис. грн, а в соєвих бобів – 20 тис. грн. Хоча слід врахувати той фактор, що врожайність кукурудзи втричі більша за бобові, тому вона є такою популярною серед аграріїв.

Раніше повідомлялося, що цього року аграрії зібрали найбільший за останні роки врожай гречки.

Нагадаємо, в Україні вирішили, скільки пшениці продавати за кордон, щоб залишилося для власних потреб.

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