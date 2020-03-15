Експерт вважає, що Україна краще підготована до кризи, ніж у 2008 році



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Банківська система має дуже значний запас ліквідності – в гривні приблизно 200 млрд грн, у доларах – 9 млрд дол - заступник глави НБУ

Банкір сподівається, що все-таки буде підписана програма МВФ

Заступник глави НБУ Олег Чурій зазначив, що банківська система готова до можливих кризових явищ.

Про це він повідомив в ефірі «Радіо НВ»

За його словами на сьогодні банківська система після очищення повністю капіталізована та відповідає найкращим світовим зразкам з точки зору нагляду. Банківська система має дуже значний запас ліквідності – в гривні приблизно 200 млрд грн, у доларах – 9 млрд дол.

«Економічно Україна набагато краще підготовлена до кризових ситуацій, ніж це було в попередні роки – під час 2014 року чи 2008 року. Запас міцності економіки значно кращий, у нас стабільна, ліквідна, добре капіталізована банківська система, у нас працює система плаваючого курсоутворення, в нас не накопичуються значні дисбаланси, інфляція в нас значно знижується», – підкреслив Чурій.

Банкір сподівається, що все-таки буде підписана програма МВФ, тому що за його словами це важливо для макроекономічної стабільності: «якщо ця програма буде підписана, ми будемо під парасолькою міжнародних фінансових установ і зможемо більш впевнено пройти кризу».

Нагадаємо, у Нацбанку розповіли, чому обвалилася гривня.

Як повідомлялося, 12 березня Нацбанк знизив облікову ставку.

Також нагадаємо, що Нацбанк вже витратив понад $600 млн для стримування падіння гривні.

До слова, Нацбанк відправлятиме гривні у сховище на двотижневий карантин через коронавірус.

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