Нацбанк відправлятиме гривні у сховище на двотижневий карантин через коронавірус



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Готівка буде зберігатися у сховищі протягом двох тижнів, щоб убезпечити співробітників НБУ, - Смолій

Національний банк України повідомив, що гривнева готівка буде зберігатися у сховищі протягом двох тижнів через небезпеку зараження працівників коронавірусом. Про це на брифінгу повідомив глава НБУ Яків Смолій.

Як зазначив Смолій, процес обробки готівки в центральному сховищі - це технологічний цикл, де готівка перераховується, непридатна частина утилізується, а решта повертається в обіг.

«Наш принцип на період коронавірусу буде трохи відрізнятися. Та готівка, яка буде надходити від комерційних банків, два тижні не буде оброблятися, щоб убезпечити наших працівників. І тільки після цього ми будемо її обробляти», - сказав він.

Як повідомлялося, в Україні банки на час карантину працюватимуть у звичайному режимі.

11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, Нацбанк знизив облікову ставку.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

На засіданні Кабінету міністрів ухвалене рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву.

Одночасно уряд до 1 червня забороняє експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.