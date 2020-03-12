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    Економіка та фінанси

    Нацбанк відправлятиме гривні у сховище на двотижневий карантин через коронавірус

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    Нацбанк відправлятиме гривні у сховище на двотижневий карантин через коронавірус

    Готівка буде зберігатися у сховищі протягом двох тижнів, щоб убезпечити співробітників НБУ, - Смолій

    Національний банк України повідомив, що гривнева готівка буде зберігатися у сховищі протягом двох тижнів через небезпеку зараження працівників коронавірусом. Про це на брифінгу повідомив глава НБУ Яків Смолій.

    Як зазначив Смолій, процес обробки готівки в центральному сховищі - це технологічний цикл, де готівка перераховується, непридатна частина утилізується, а решта повертається в обіг.

    «Наш принцип на період коронавірусу буде трохи відрізнятися. Та готівка, яка буде надходити від комерційних банків, два тижні не буде оброблятися, щоб убезпечити наших працівників. І тільки після цього ми будемо її обробляти», - сказав він.

    Як повідомлялося, в Україні банки на час карантину працюватимуть у звичайному режимі.

    11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

    Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, Нацбанк знизив облікову ставку.

    З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. 

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

    На засіданні Кабінету міністрів ухвалене рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву.

    Одночасно уряд до 1 червня забороняє експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

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