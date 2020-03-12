Нацбанк вже витратив понад $600 млн для стримування падіння гривні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З точки зору економічних показників поширення у світі коронавірусу має на Україну нейтральний вплив, - Нацбанк

Погіршення настроїв на фінансових ринках зумовлене передусім поширенням у світі коронавірусу, - НБУ

Нацбанк продав за минулі два дні $620 млн для стримування падіння курсу гривні до долара. Про це йдеться на сторінці регулятора у Facebook.

«Як і раніше, ми вважаємо, що погіршення настроїв на фінансових ринках зумовлене радше психологічним чинником, передусім через поширення світом коронавірусу, хоча з точки зору економічних показників його вплив на Україну є нейтральним. Зокрема, певне падіння цін на наш експорт компенсується здешевленням імпорту, передусім енергоносіїв», – йдеться в повідомленні Нацбанку.

Курс гривні почав падати по відношенню до долара і євро після обвалу цін на нафту 9 березня.

На закритті міжбанку в середу, 11 березня, курс гривні до долара знизився до 25,72/25,75 грн/$, до євро – до 29,09/29,124 грн/€.

Офіційний курс гривні до долара на 12 березня – 25,62 грн/$, до євро – 29,05 грн/€.

Як повідомлялося, 11 березня прем’єр Денис Шмигаль оголосив, що Україна входить у світову економічну кризу, викликану коронавірусом.

«Україна зараз у цю криза входить набагато міцнішою, ніж це було, наприклад, у 2008 році», – стверджує прем'єр.

За його словами, в Україні зараз, як ніколи, висока ліквідність у банках. «У нас високі золотовалютні запаси. У нас є запас по бюджетному курсу, який запланований (27 грн/долар, – ред.). У нас досить позитивний діалог з МВФ, у нас вчора був конференц-колл з керівництвом МВФ, і домовилися про системне продовження співпраці без зміни будь-яких умов», – додав він.