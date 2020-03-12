Нацбанк знизив облікову ставку



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30 січня Національний банк України знизив рівень облікової ставки з 13,5% річних до 11% річних

Облікову ставку знизили з 11% до 10%, – Смолій

Національний банк України 12 березня ухвалив рішення знизити облікову ставку з 11% до 10% річних. Про це повідомив голова Національного банку України Яків Смолій.

Зазначається, що рішення про облікову ставку Нацбанк ухвалив на тлі рекордно низької інфляції, яку зафіксували в Україні у лютому 2020 року. «Так, у річному вимірі інфляція становила 2,4%, а за місяць ціни взагалі впали на 0,3%», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 січня Національний банк України знизив рівень облікової ставки з 13,5% річних до 11% річних. Також у Нацбанку зазначали, що можуть знизити облікову ставку до 7% річних вже до середини 2020 року, тобто раніше, ніж очікувалося раніше.

До відома, облікова ставка – це один з основних індикаторів економіки. Вона являє собою відсоток, під який НБУ надає кредити банкам та, відповідно, нижче якого комерційні банки не можуть давати кошти клієнтам.

Облікова ставка – це один з ключових інструментів управління інфляцією. Підвищуючи облікову ставку Нацбанк збільшує вартість кредитів та депозитів, чим стимулює українців більше заощаджувати кошти. Зниження облікової ставки має зворотний ефект та стимулює людей більше коштів витрачати у конкретний момент, що впливає на зростання цін.

Як повідомлялося, в Україні банки на час карантину працюватимуть у звичайному режимі.