Експерти очікують на здорожчання гречки: скільки вартуватиме крупа

Україна наполовину залежна від російського імпорту гречки

Через повномасштабне вторгнення Росії до Україну ціни на продукти серйозно зросли. Зокрема, гречка може ще більше здорожчати. Про це йдеться у сюжеті програми «Сніданок з 1+1».

Україна наполовину залежна від імпорту такої соціальної крупи і що гірше – від Росії. Щороку українці споживають 10 тисяч тонн гречки. Самі вирощуємо половину, решта – це крупа російського походження.

Сергій Громовий, директор Міжнародної асоціації гречки, пояснює, що через експансію нашим фермерам стало не вигідно сіяти гречку.

«Сьогодні Росія фактично закрита для постачання гречки – ми почали відчувати великий дефіцит на нашому ринку, як посівного матеріалу, так і звичайної гречки. І це призведе до різкого здорожчання. Ми прогнозуємо, що вона коштуватиме на менше 80-90 гривень, в залежності від регіону», – зазначив він.

Однак до України з Канади їде сто сорок тонн гречаного насіння. Ним можуть скористатися фермери на деокупованих територіях, які не встигли посіяти ранні культури.

Раніше стало відомо, що на час дії воєнного стану в Україні обмежено експорт гречки, жита та вівса.

Нагадаємо, окупанти вивозять вантажівками за межі України зерно, награбоване у фермерів на тимчасово зайнятих територіях.

Нагадаємо, оскільки морські порти України заблоковані від початку війни, Україна змушена відправляти вантажі потягом через свій західний кордон або через свої невеликі річкові порти на Дунаї до Румунії. Зокрема, у румунському чорноморському порту Констанца у четвер судно Unity N завершило завантаження 71 тисячею тонн української кукурудзи – вперше після початку війни.

Крім того, міністерство транспорту Румунії оголосило тендер на ремонт на території країни залізничної лінії між селом Джурджулешти, що в Молдові, та портом Галац – для перевезення вантажів до та з України.