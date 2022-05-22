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    Події в Україні

    Миколаївщина потерпає від обстрілів, за минулу добу – 9 поранених

    Через обстріли на Миколаївщині знищено житлові будинки - Миколаївщина потерпає від обстрілів, за минулу добу – 9 поранених
    Через обстріли на Миколаївщині знищено житлові будинки
    фото: Ганна Замазєєва/Telegram

    Усі постраждалі доставлені в медичні заклади і отримують необхідну допомогу

    Рашисти продовжують атакувати Миколаївську область. Внаслідок обстрілів за минулу добу поранені дев'ятеро людей. Про це повідомляє голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

    «Зараз найбільше дістається Березнегуватській та Широківській громадам і місту Миколаєву. В чергове знищені житлові будинки. За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 9 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає», – написала Замазєєва.

    За її словами, усі постраждалі доставлені в медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

    Загалом, станом на ранок 22 травня, в миколаївських лікарнях перебуває 151 громадянин, що постраждав від атак окупантів на Миколаївську область.

    Нагадаємо, у ніч проти неділі, 22 травня, у Миколаївській області були обстріли у Широківській громаді. Згоріли три будинки внаслідок прямих влучень. Потерпілих немає. Вдень, вночі і на даний час ідуть обстріли у Березнегуватській громаді. Інформації по потерпілим і пошкодженням наразі немає

    Також уночі зазнав обстрілів Миколаїв, нажаль є 5 постраждалих.

    За інформацією американських аналітиків, окупанти можуть готувати наступ на Півдні, щоб просунутися до Запоріжжя.

    До слова, розпочалась вісімдесят восьма доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 22 травня


    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Миколаївщина Україна окупація час #stoprussia
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    Миколаївщина потерпає від обстрілів, за минулу добу – 9 поранених