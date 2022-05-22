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    Маємо вже сьогодні працювати на відновлення країни – Абрамович про створену в Раді депутатську групу

    Абрамович: Синергія від об&rsquo;єднання в депутатську групу дозволить депутатам значно ефективніше втілювати в життя всі задуми на благо України - Маємо вже сьогодні працювати на відновлення країни – Абрамович про створену в Раді депутатську групу
    Абрамович: Синергія від об’єднання в депутатську групу дозволить депутатам значно ефективніше втілювати в життя всі задуми на благо України

    22 травня у Раді створено депутатську групу «Відновлення України», яку очолили народні депутати Абрамович і Єфімов

    Народний депутат України, Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ігор Абрамович, прокоментував створення у Верховній Раді України депутатської групи «Відновлення України».

    За словами Абрамовича, якого обрано Співголовою групи, ціль об’єднання депутатів – запропонувати суспільству дієвий план законодавчих рішень, необхідних для післявоєнного відновлення країни.

    «Вже сьогодні потрібно створювати належні законодавчі умови для притоку в країну інвестицій, відбудови зруйнованої інфраструктури, забезпечення нових робочих місць, повернення українців з-за кордону та підтримки громадян, які внаслідок війни опинилися у складних життєвих обставинах» – відмітив нардеп.

    При цьому, на переконання політика, синергія від об’єднання в депутатську групу дозволить депутатам значно ефективніше втілювати в життя всі задуми на благо України та Українського народу.

    «Наш досвід успішних управлінських рішень як в державному, так і в приватному секторах економіки, реалізації масштабних інфраструктурних й соціальних проектів, налагодження волонтерської діяльності в округах дає нам чітке розуміння необхідних першочергових кроків у даному напрямку. Разом з колегами зробимо все від нас залежне, щоб успішно їх реалізувати. Все буде Україна!» – резюмував парламентар.

    Нагадаємо, 22 травня у Верховній Раді створено депутатську групу «Відновлення України», яку очолили народні депутати Ігор Абрамович та Максим Єфімов. Всього до складу групи увійшли 17 народних депутатів.

    Теги: росія окупанти Верховна Рада депутат війна Україна окупація #stoprussia
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    Маємо вже сьогодні працювати на відновлення країни – Абрамович про створену в Раді депутатську групу