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    Події в Україні

    Румунія поремонтує залізничну колію, яка дозволить везти вантажі в Україну

    Тендер на ремонт колії вже оголошено - Румунія поремонтує залізничну колію, яка дозволить везти вантажі в Україну
    Тендер на ремонт колії вже оголошено
    фото з відкритих джерел

    Залізнична лінія дозволить перевозити товари в Україну та з України через Молдову

    Міністерство транспорту Румунії оголосило тендер на ремонт на території країни залізничної лінії між селом Джурджулешти, що в Молдові, та портом Галац – для перевезення вантажів до та з України. Про це повідомляє digi24.ro з посиланням на міністра транспорту Румунії Соріна Гріндяну.

    «Ми оперативно запустимо залізничні колії в порту Галац. 19 травня 2022 року закінчується термін проведення тендеру на ремонт ширококолійної залізничної лінії між Джурджулешти та портом Галац», – сказав він.

    За словами міністра, ця залізнична лінія дозволить перевозити товари в Україну та з України через Молдову. Таким чином, цей дунайський порт стане, поряд із портом Констанци, одним із ключових пунктів у регіоні для перевезення товарів та сировини

    Ремонт цієї залізничної лінії з розширеною колією (3,583 км) та залізничної лінії з нормальною колією (1,167 км) від порту Галац займе 60 днів із дати підписання контракту. Вартість робіт – 1,289 млн леїв (2 млн грн).

    Раніше повідомлялося, що Румунія направить ЗСУ України партію зброї із резервів Міноборони. «З огляду на те, що Київ бере участь у партнерських програмах західного військового блоку, він може розраховувати на подібну військову допомогу», – повідомили представники Міноборони країни.

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    Теги: росія окупанти війна Румунія ремонт тендер Україна порт Порту окупація перевезення #stoprussia
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    Румунія поремонтує залізничну колію, яка дозволить везти вантажі в Україну