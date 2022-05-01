Рашисти масово вивозять зерно з Мелітополя (відео)

У Мелітопольському районі (Запорізька область), який перебуває у тимчасовій окупації, фермерів змушують продавати зерно за безцінь, а у тих, хто відмовляється, збіжжя відбирають. Рашисти погрожують людям вбивством, якщо ті не приймають їхні вимоги.

Зерно окупанти вивозять вантажівками. У місті помітили десятки фур зі збіжжям. Вони прямують до анексованого Криму.