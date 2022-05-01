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    Події в Україні

    Рашисти масово вивозять зерно з Мелітополя (відео)

    Зерно окупанти вивозять вантажівками - Рашисти масово вивозять зерно з Мелітополя (відео)
    Зерно окупанти вивозять вантажівками
    фото: скріншот

    Вантажівки зі збіжжям з Мелітополя прямують до анексованого Криму

    У Мелітопольському районі (Запорізька область), який перебуває у тимчасовій окупації, фермерів змушують продавати зерно за безцінь, а у тих, хто відмовляється, збіжжя відбирають. Рашисти погрожують людям вбивством, якщо ті не приймають їхні вимоги.

    Зерно окупанти вивозять вантажівками. У місті помітили десятки фур зі збіжжям. Вони прямують до анексованого Криму.

    Раніше повідомлялося, що у Мелітополі окупанти планують з 1 травня ввести в готівковий обіг рублі. Для реалізації свого плану вони збирали колишніх співробітників банківської системи, які стали колаборантами. Російські загарбники задумали на базі українського «Ощадбанку» запустити роботу «Сбербанку Росії».

    Нагадаємо, що росіяни викрали скіфське золото з музею окупованого Мелітополя.

    Теги: росія окупанти війна зерно Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    Рашисти масово вивозять зерно з Мелітополя (відео)