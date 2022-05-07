Україна вводить обмеження на вивіз сільгосппродукції

Наразі вже обмежено експорт гречки, жита та вівса

На час дії воєнного стану в Україні буде обмежено експорт продукції, яка може опинитися в дефіциті. Як повідомив Укрінформ перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, наразі вже обмежено експорт гречки, жита та вівса.

«У відповідному рішенні уряду щодо забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного часу закладена необхідність щомісяця переглядати баланси. Наше міністерство це робить. І по тих позиціях, де ми бачимо критичну ситуацію, ми будемо обмежувати експорт. Наприклад, зараз обмежений експорт гречки, важливого для хлібопекарської галузі жита, вівса», — зазначив Висоцький.

Він також наголосив, що уряд моніторить ситуацію з продуктами, експорт яких підлягає ліцензуванню. І не регулюватиме вивезення тих товарів, яких в Україні накопичились значні залишки.

«Ми слідкуємо за ситуацію по тих позиціях, на які діє ліцензування експорту, — це пшениця, цукор. Щоб розуміти, скільки їх вивозиться, і не давати вивезти більше, ніж є надлишок. Щодо, наприклад, соняшникової олії чи кукурудзи, яких у нас достатньо, тут регулювання немає. Міністерство фактично в щомісячному режимі оновлює баланси і виносить на розгляд уряду питання щодо того чи іншого регулювання, щоб фізично були доступні продукти, перш за все, для споживання українцями», — сказав заступник міністра.

Як відомо, Кабінет Міністрів затвердив план заходів із забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану. Зокрема, уповноваженим органам доручено регулярно відстежувати статистику балансу основних продуктів харчування, формувати обсяги закупівлі продовольчих товарів тривалого зберігання і забезпечувати їх закупівлю, формувати перелік товарів критичного імпорту тощо. Також зазначається, що держава і надалі, на період дії воєнного стану, регулюватиме обсяги вітчизняної сільськогосподарської продукції на експорт.

Раніше стало відомо, що окупанти вивозять вантажівками за межі України зерно, награбоване у фермерів на тимчасово зайнятих територіях.

Нагадаємо, оскільки морські порти України заблоковані від початку війни, Україна змушена відправляти вантажі потягом через свій західний кордон або через свої невеликі річкові порти на Дунаї до Румунії. Зокрема, у румунському чорноморському порту Констанца у четвер судно Unity N завершило завантаження 71 тисячею тонн української кукурудзи – вперше після початку війни.

Крім того, міністерство транспорту Румунії оголосило тендер на ремонт на території країни залізничної лінії між селом Джурджулешти, що в Молдові, та портом Галац – для перевезення вантажів до та з України.