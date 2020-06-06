Фонд держмайна підтвердив виведення 4 млрд грн з «Центренерго» на користь Коломойського



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«Центренерго» має близько 4 млрд грн кредиторської заборгованості

За підсумками 2019 року збитки «Центренерго» склали 2,5 млрд грн

Держкомпанія «Центренерго», якою керує менеджмент олігарха Коломойського, має близько 4 млрд грн кредиторської заборгованості. Про це повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко виданню «Українська правда», – повідомляє expro.com.

«Ми оцінюємо потенційний збиток компанії за 2019 рік у 2 млрд гривень (плюс) проти 0,5 млрд прибутку роком раніше. І близько 4 млрд гривень кредиторської заборгованості», – зазначив Сенниченко.

Нагадаємо, за даними оприлюдненого раніше журналістського розслідування програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і UA: Перший) компанії, пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським, за півроку заробили понад 4 млрд грн на продажу вугілля та газу державній компанії «Центренерго».

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії «Центренерго» був призначений новий менеджмент, який пов’язують з групою «Приват» Ігоря Коломойського. За підсумками 2019 року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, в 2018 вона була прибутковою (1,4. млрд грн).

Зокрема, в серпні «Центренерго» підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ «Нафта Форс», засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить в групу Приват) в Києві. За інформацією видання «Цензор.нет», вугілля поставлявся за ціною 3 165 грн за тону, що вдвічі більше ринкової на той момент – 1 741 грн за тону. Крім того, «Центренерго» почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи «Приват» – Нікопольський і Запорізькі заводи феросплавів, «Дніпроазот», а також трейдера «Юнайтед Енерджі».

12 травня народний депутат від «Батьківщини» Михайло Волинець і його колега з фракції «Європейської солідарності» Михайло Бондар закликали прем’єр-міністра Д.Шмигаля, а також в.о. міністра енергетики О.Буславец розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії «Центренерго».

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславец розкритикувала «Центренерго» за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії «Юнайтед Енерджі», близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої «правки Геруса» по відкриттю прямих поставок з РФ.